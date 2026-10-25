WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Vento Sul
Portela FM
Lazzaretti
Unimed
Niederle
Fitness
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Sicoob
Justiça

TRE-SP diz que determinação de Zanin está sendo cumprida no estado

Ministro do STF prorrogou a votação até as 19h

25/10/2026 19h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), José Antonio Encinas Manfré, disse que o estado de São Paulo está cumprindo a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de prorrogar o horário de votação do segundo turno até as 19h.

“A determinação está sendo cumprida”, destacou Manfré, por meio de nota.

Neste comunicado, Manfré diz que todas as zonas eleitorais do estado foram notificadas sobre a decisão de Zanin.

Apesar disso, ele reconhece que nem todas as seções eleitorais de São Paulo vão conseguir cumprir o novo horário, já que as urnas já estavam fechadas quando a notificação chegou.

“Quanto às seções eleitorais que já encerraram os trabalhos de votação, o TRE-SP esclarece que todos os respectivos votos registrados serão regular e integralmente computados e totalizados, sem prejuízo”, escreveu o presidente do TRE em seu comunicado.


Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Em SP, 80% das urnas estavam encerradas quando votação foi prorrogada
© Tomaz Silva/Agência Brasil Centrais sindicais criticam falta de ônibus no dia da eleição
© Marcelo Camargo/Agência Brasil TSE retoma contagem de votos em todo o país
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h16
12°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
12°

Sensação

7.92 km/h

Vento

90%

Umidade

Agro Niederle
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
Folha Popular
Lazzaretti
Ponto Grill
Portela FM
APPATA
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Sicoob
Unimed
F&J Santos
Sala
Tarzan
Sicredi
Mercado do povo
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Sala
Agro Niederle
Meganet
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Municípios
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por furto qualificado em Três Passos
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende dois homens por disparo de arma de fogo em Crissiumal
Unimed
Vento Sul
APPATA
Meganet
Portela FM
Tarzan
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Sala
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicredi
Últimas notícias
Há 20 minutos Em SP, 80% das urnas estavam encerradas quando votação foi prorrogada
Há 20 minutos Celina Leão é reeleita governadora do Distrito Federal
Há 20 minutos OEA acompanha denúncias de falta de ônibus no dia da eleição
Há 20 minutos Centrais sindicais criticam falta de ônibus no dia da eleição
Há 51 minutos TSE retoma contagem de votos em todo o país
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Fitness
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sala
Portela FM
Unimed
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Tarzan
Vento Sul
Sicoob
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Meganet
Mais lidas
1
Há 4 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 3 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
3
Há 7 dias Secretaria de Educação homenageia profissionais da rede municipal em Tenente Portela
4
Há 6 dias Sicoob Creditapiranga celebra 94 anos de pioneirismo, cooperação e desenvolvimento regional
5
Há 6 dias Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
Ponto Grill
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Fitness
Portela FM
F&J Santos
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicredi
Sala
Tarzan
Portela FM
Sicoob
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Meganet
APPATA
Sala
Vento Sul
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
F&J Santos
Mercado do povo
Unimed
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados