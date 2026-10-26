WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Portela FM
Meganet
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Tarzan
Niederle
Ponto Grill
Mercado do povo
Sala
APPATA
Justiça

PF investiga se problemas na circulação de ônibus prejudicaram eleitor

Apurações estão sendo feitas sobre ocorrências em cinco estados

26/10/2026 10h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) investiga se problemas na circulação de ônibus no segundo turno da eleição, no último domingo (25), prejudicou o trânsito de eleitores. Um inquérito policial foi aberto para apurar a situação em Sergipe, mas há investigações também sobre ocorrências nos estados de São Paulo, da Bahia, de Alagoas e do Piauí.

A PF informou que pretende apurar as circunstâncias da redução das frotas de ônibus em circulação em alguns locais desses estados e também se isso impediu ou dificultou o voto de eleitores . O artigo 297 do Código Eleitoral prevê que responsáveis por “impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio” estão sujeitos a pena de seis meses de prisão e pagamento de multa.

“São fatos que ainda estão em apuração. A Polícia Federal tem trabalhado junto aos tribunais regionais eleitorais, ao Ministério Público Eleitoral, assim como às demais polícias”, disse o diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da PF, Dennis Cali, em coletiva no domingo.

Ele informou que diligências estão em andamento nesses expedientes, com oitivas de pessoas e apurações nos locais.

A redução dos ônibus em circulação motivou a campanha do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a pedir a prorrogação do horário de votação nesses locais, o que foi acatado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação foi prorrogada por mais duas horas, até as 19h.

Até o início da noite de domingo, a PF informou que abriu três inquéritos, lavrou 44 termos circunstanciados e conduziu 56 pessoas a delegacias, para apurar os mais diversos crimes eleitorais. A maior parte dos casos foi de violação do sigilo do voto, propaganda irregular e desobediência eleitoral.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Em SP, 80% das urnas estavam encerradas quando votação foi prorrogada
© Tomaz Silva/Agência Brasil Centrais sindicais criticam falta de ônibus no dia da eleição
© Marcelo Camargo/Agência Brasil TSE retoma contagem de votos em todo o país
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h16
14°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima:
13°

Sensação

6.26 km/h

Vento

76%

Umidade

Fitness
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Mecânica Jaime
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Mercado do povo
Portela FM
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Sala
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Agro Niederle
Mercado do povo
Unimed
Tarzan
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Vento Sul
Sicredi
Municípios
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por furto qualificado em Três Passos
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende dois homens por disparo de arma de fogo em Crissiumal
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Sala
Vento Sul
Mercado do povo
Meganet
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 22 minutos PF investiga se problemas na circulação de ônibus prejudicaram eleitor
Há 1 hora Força Nacional reforçará segurança na fronteira com a Colômbia
Há 3 horas Em festa da vitória, Lula pede que público cante Hino da Independência
Há 10 horas Lula agradece votos e diz que teve de vencer intromissão vinda de fora
Há 10 horas Flávio não reconhece vitória de Lula e tentará anulação do pleito
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sala
Fitness
Portela FM
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Vento Sul
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 5 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 4 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
3
Há 7 dias Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
4
Há 5 dias Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
5
Há 6 dias Praças de Tenente Portela terão revitalização para melhorar espaços de convivência
Pizzaria Alcapone
Unimed
APPATA
Portela FM
Meganet
Vento Sul
Tarzan
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Sicoob
Sicredi
Agro Niederle
Rádio Municipal
Portela FM
Fitness
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Pizzaria Alcapone
Fitness
Unimed
Tarzan
Vento Sul
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados