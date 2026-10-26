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Política

Eleições 2026: oito partidos vão comandar 26 estados e o DF

O PL ficou com o maior número de governos estaduais, seis

26/10/2026 17h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O resultado do segundo turno das eleições de 2026, nesse domingo (25), consolidou o novo mapa partidário do Brasil. Com a definição de quem governará os estados do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e o Distrito Federal, um fato chama a atenção: a partir de 2027, o comando das 27 unidades da federação ficará concentrado em apenas oito partidos.

PL

Embora não tenha eleito nenhum novo governador nesse domingo, o PL manteve a liderança conquistada no primeiro turno, em 4 de outubro. Políticos filiados à legenda comandarão seis estados: Paraná ( Sergio Moro ); Rio de Janeiro ( Douglas Ruas ); Rio Grande do Sul ( Luciano Zucco ) e Rondônia ( Marcos Rogério ), além de Roraima ( Arthur Henrique ) e Santa Catarina ( Jorginho Mello ).

PSD

Com a vitória de Omar Aziz no Amazonas, o PSD conquistou cinco estados: Amapá ( Dr. Furlan ), Amazonas, Maranhão ( Eduardo Braide ), Pernambuco ( Raquel Lyra ) e Sergipe ( Fábio Mitidieri ).

PP

O PP, que no primeiro turno já tinha vencido em Mato Grosso do Sul ( Eduardo Riedel ) e na Paraíba ( Lucas Ribeiro ), conquistou a preferência do eleitorado, nesse domingo, no Acre ( Mailza Assis ) e no Distrito Federal ( Celina Leão ).

PT

O PT repetiu o desempenho das eleições gerais de 2022, mantendo-se no comando do Poder Executivo dos quatro estados do Nordeste que já governa: Jerônimo Rodrigues (Bahia); Elmano de Freitas (Ceará) e Rafael Fonteles (Piauí) foram reeleitos, enquanto Cadu de Lula (Rio Grande do Norte) foi eleito para suceder a atual governadora potiguar, Fátima Bezerra, que está encerrando seu segundo mandato.

Republicanos

No segundo turno, o Republicanos conseguiu eleger Lorenzo Pazolini para governar o Espírito Santo. Antes, a legenda já tinha vencido em Minas Gerais ( Cleitinho Azevedo ), Mato Grosso ( Otaviano Pivetta ) e São Paulo ( Tarcísio de Freitas ).

PSDB

O PSDB conquistou dois estados: no primeiro turno, Alagoas ( João Henrique Caldas, o JHC ), e, no segundo, Tocantins ( Vicentinho Júnior ).

MDB

O MDB reelegeu Daniel Vilela para o governo de Goiás ainda no primeiro turno. Vilela era vice do ex-governador Ronaldo Caiado e assumiu o comando do estado depois que ele renunciou ao cargo para disputar a Presidência da República.

Podemos

O antigo PTN, que em 2017 passou a se chamar Podemos, vai governar o Pará, onde o Dr. Daniel foi eleito no primeiro turno.

Governadores eleitos por partidos
Partido 1º turno 2º turno Unidades federativas Total
PL 60PR, RJ, RO, RR,RS, SC 6
PSD 41AM, AP, MA, PE, SE 5
PP 22AC, DF, MS, PB 4
PT 31BA, CE, PI, RN 4
Republicanos 31ES, MG, MT, SP 4
PSDB 11AL, TO 2
MDB 10GO 1
Podemos 10PA 1
Total 21 6 27

Atribuições e políticas públicas

Os governadores são responsáveis pela administração dos estados e pela execução de políticas públicas em áreas como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

As decisões tomadas pelos governos dos estados influenciam diretamente serviços utilizados pela população, como hospitais e escolas estaduais, policiamento, sistema prisional, transporte e programas sociais.

Além disso, os governadores participam de negociações com a União e os municípios para a execução de obras e programas financiados com recursos públicos.

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