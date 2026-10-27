WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Pizzaria Alcapone
Fitness
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado do povo
Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Vento Sul
Portela FM
Ponto Grill
Economia

Governo prorroga por um mês subvenção de R$ 2,12 ao diesel

Medida será formalizada por meio de portaria

27/10/2026 13h34
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O governo federal informou nesta terça-feira (27) que renovará por mais um mês a subvenção de R$ 2,12 por litro ao óleo diesel. A medida será formalizada por meio de portaria a ser publicada no Diário Oficial da União .

A renovação já havia sido sinalizada mais cedo pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. Ao ser questionado sobre o tema, ele disse que o governo ainda discutia os detalhes para a publicação da medida.

“A gente vai tratar [da questão da renovação da subvenção do diesel]. Temos reuniões durante o dia e faremos anúncios nas próximas horas ou dias”, declarou o ministro.

De acordo com o governo, o impacto fiscal da prorrogação será compensado por receitas extraordinárias provenientes do petróleo, preservando a neutralidade fiscal.

A subvenção está prevista na Medida Provisória nº 1.391 , de 11 de setembro de 2026, que autorizou a União a conceder subvenção econômica a produtores e importadores de óleo diesel enquanto persistirem as instabilidades no mercado internacional de combustíveis decorrentes de conflitos geopolíticos

A legislação federal tem, como objetivo, reduzir os efeitos da volatilidade do mercado internacional sobre o preço do diesel no país.

Em nota, o Ministério do Planejamento e Orçamento informou que a renovação terá validade de 30 dias e poderá ser novamente prorrogada conforme a evolução do mercado internacional de combustíveis.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Inep divulga local de provas do Enem; candidato pode conferir no site
© Lula Marques/ Agência Brasil. Governo buscará cumprir meta fiscal com diálogo, diz Durigan
© Lula Marques/ Agência Brasil. Governo enviará MP do Imposto Seletivo e renova subvenção ao diesel
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h15
23°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
23°

Sensação

5.29 km/h

Vento

61%

Umidade

Pizzaria Alcapone
Fitness
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicredi
Portela FM
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Sala
Tarzan
Meganet
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
F&J Santos
Unimed
Fitness
Pizzaria Alcapone
APPATA
Sicredi
Vento Sul
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Tarde Cultural das escolas municipais será realizada neste sábado em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Tenente Portela abre inscrições para processo seletivo na Assistência Social
Unimed
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Vento Sul
Portela FM
APPATA
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sala
Fitness
F&J Santos
Sicredi
Últimas notícias
Há 45 minutos Tarde Cultural das escolas municipais será realizada neste sábado em Tenente Portela
Há 47 minutos Tenente Portela abre inscrições para processo seletivo na Assistência Social
Há 2 horas Inep divulga local de provas do Enem; candidato pode conferir no site
Há 3 horas MPT registra quase 2 mil denúncias de assédio eleitoral no Brasil
Há 3 horas Lideranças ianomâmis cobram proteção e continuidade de ações ambientais
Tarzan
Sicoob
Portela FM
Meganet
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Unimed
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
Mais lidas
1
Há 6 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 5 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
3
Há 7 dias Praças de Tenente Portela terão revitalização para melhorar espaços de convivência
4
Há 6 dias Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
5
Há 7 dias Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 200 milhões
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sala
Unimed
F&J Santos
Portela FM
Lazzaretti
Tarzan
Portela FM
Agro Niederle
APPATA
Vento Sul
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
Sicoob
Rádio Municipal
Fitness
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Meganet
Unimed
F&J Santos
Sala
Vento Sul
Lazzaretti
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados