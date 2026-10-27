WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Unimed
F&J Santos
Fitness
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Vento Sul
Mercado do povo
Portela FM
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Tarzan
Niederle
Sicredi
Economia

Governo enviará MP do Imposto Seletivo e renova subvenção ao diesel

Imposto desestimula atividades prejudiciais à saúde e ao meio ambiente

27/10/2026 12h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil.
© Lula Marques/ Agência Brasil.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo federal deve enviar ao Congresso Nacional, nos próximos dias, uma Medida Provisória (MP) estabelecendo as alíquotas do chamado Imposto Seletivo (IS).

Também conhecido como Imposto do Pecado, o tributo foi aprovado junto com a reforma tributária e será cobrado a partir de 2027, com a justificativa de desestimular o consumo de produtos e atividades consideradas prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente , como cigarros, bebidas alcoólicas, refrigerantes, alguns tipos de veículos, além da extração de bens minerais, loterias, apostas e jogos de fantasy sports (jogos online).

“Vamos enviar [a MP] em breve, provavelmente esta semana”, disse Durigan a jornalistas, hoje (27), em Brasília. No início do mês, o ministro já tinha antecipado que o governo planejava encaminhar a proposta ao Congresso Nacional logo após o segundo turno das eleições gerais, realizadas no último domingo (25).

Em entrevista na entrada do ministério, Durigan disse que o governo renovaria a subvenção ao óleo diesel . Quase no mesmo momento, o Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou a renovação da subvenção ao combustível, no valor de R$ 2,12 por litro, como forma de conter a alta dos preços. A medida tem validade de um mês, podendo ser renovada ao fim do período.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Banco Central diz que estabilidade financeira não está em risco
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 305 milhões
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Prazo para empresas escolherem modelo do Simples acaba nesta sexta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h15
20°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
20°

Sensação

8.1 km/h

Vento

62%

Umidade

Fitness
Mercado do povo
Meganet
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Folha Popular
Sala
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Ponto Grill
APPATA
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Unimed
Vento Sul
Mercado do povo
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
101ª Zona Eleitoral mobilizou 419 pessoas e registrou comparecimento acima da média estadual
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Portela FM
Sala
Vento Sul
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Últimas notícias
Há 23 minutos Dino manda PF apurar interferência externa no processo eleitoral
Há 23 minutos Governo enviará MP do Imposto Seletivo e renova subvenção ao diesel
Há 54 minutos Banco Central diz que estabilidade financeira não está em risco
Há 1 hora Projeto prevê compartilhamento de dados bancários e telefônicos de candidatos
Há 5 horas Um ano depois, mortes da Operação Contenção ainda são investigadas
Lazzaretti
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Vento Sul
Agro Niederle
Mercado do povo
Portela FM
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Sala
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 6 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 5 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
3
Há 6 dias Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
4
Há 7 dias Praças de Tenente Portela terão revitalização para melhorar espaços de convivência
5
Há 7 dias Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 200 milhões
Portela FM
Sala
Sicoob
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Portela FM
Vento Sul
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Agro Niederle
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Fitness
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Vento Sul
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
Unimed
APPATA
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados