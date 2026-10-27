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Senado Federal

Gasto público voltado às mulheres poderá ser destacado na lei orçamentária

O Senado vai analisar um projeto de lei que busca ampliar a transparência na aplicação de recursos destinados a ações e programas voltados às mulhe...

27/10/2026 18h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Orçamento Mulher deverá especificar verbas de ações direcionadas a público feminino (como as Delegacias da Mulher) - Foto: Alexandre Carvalho/Governo de São Paulo
Orçamento Mulher deverá especificar verbas de ações direcionadas a público feminino (como as Delegacias da Mulher) - Foto: Alexandre Carvalho/Governo de São Paulo

O Senado vai analisar um projeto de lei que busca ampliar a transparência na aplicação de recursos destinados a ações e programas voltados às mulheres. A proposta cria o Orçamento Mulher, anexo específico que deverá constar das propostas de lei orçamentária e dos relatórios de execução financeira do poder público.

De autoria dos deputados Laura Carneiro (PSD-RJ) e Ricardo Ayres (Republicanos-TO), o PL 2.883/2024 aguarda distribuição às comissões temáticas.

Já aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto não estabelece um percentual mínimo de recursos para políticas destinadas às mulheres. O objetivo, segundo os autores, é dar tratamento diferenciado às despesas voltadas a esse público na elaboração das propostas orçamentárias e dos relatórios de execução.

Para isso, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão apresentar dois quadros anexos específicos:

  • Proposta do Orçamento Mulher — o quadro será incluído no projeto de lei orçamentária anual, com os valores previstos para ações e programas de atendimento às mulheres;
  • Execução do Orçamento Mulher — o quadro será publicado na mesma data do relatório de execução orçamentária, com os valores destinados a essas ações e programas.

Os quadros devem incluir despesas das áreas de educação, saúde e assistência social, além de outras que tenham as mulheres definidas como beneficiárias diretas.

O projeto prevê ainda que o governo federal reúna anualmente os dados de todo o país em um relatório que permita avaliar os esforços na promoção de políticas para a população feminina.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly

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