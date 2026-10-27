WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
Vento Sul
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Niederle
Fitness
Sicoob
Sala
APPATA
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Portela FM
Economia

Número de superendividados no Brasil cresceu 75% em cinco anos, diz BC

São 20,3 milhões de devedores de risco; órgão prepara novas medidas

27/10/2026 18h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O número de brasileiros em situação de endividamento de risco chegou a 20,3 milhões em junho de 2026, alta de 75% em cinco anos, informou nesta terça-feira (27) o Relatório de Estabiliadde Financeira do Banco Central (BC) .

O contingente representa 17% dos devedores do Sistema Financeiro Nacional. Diante do avanço do problema, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, afirmou que a instituição pretende anunciar novas medidas para conter ofertas agressivas de crédito ainda este ano.

Principais números:

  • 20,3 milhões: brasileiros em situação de endividamento de risco;
  • 75%: crescimento do contingente entre junho de 2021 e junho de 2026;
  • 17%: participação dos devedores de risco no sistema financeiro;
  • 42%: comprometimento da renda com dívidas entre pessoas que ganham até dois salários mínimos;
  • 15%: parcela da renda dessa faixa comprometida com dívidas no cartão de crédito;
  • 18,6%: comprometimento total da renda entre quem ganha mais de dez salários mínimos.

BC prepara novas medidas

Segundo Galípolo, as próximas iniciativas devem priorizar consumidores que já utilizam o crédito rotativo do cartão ou apresentam atrasos significativos no pagamento das dívidas.

“Pretendemos adicionar medidas ainda este ano”, afirmou o presidente do BC. Ele destacou a preocupação com pessoas que já enfrentam juros elevados e dificuldades financeiras.

Galípolo também apontou o crescimento de modalidades de crédito sem garantia, como cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal não consignado, mesmo em um cenário de juros elevados.

“A preocupação que existe é nessas modalidades, em que estamos assistindo crescimento de maneira pouco sensível a preço”, disse.

Quem está em risco

Para classificar um consumidor como endividado de risco, o BC considera quatro critérios. É necessário atender a pelo menos dois deles:

  • Atraso superior a 90 dias no pagamento de parcelas de crédito;
  • Comprometimento de mais de 50% da renda mensal com dívidas;
  • Uso simultâneo de cheque especial, crédito pessoal sem consignação e crédito rotativo;
  • Renda restante, após o pagamento das dívidas, abaixo da linha de pobreza.

A classificação não significa que todos os 20,3 milhões de brasileiros estejam inadimplentes, mas indica maior vulnerabilidade financeira.

O relatório do BC mostra ainda que o comprometimento da renda com dívidas no cartão aumentou em todas as faixas salariais. Entre os que recebem até dois salários mínimos, grupo que reúne 61,2 milhões de pessoas, o comprometimento total chegou a 42% da renda em junho de 2026.

Regras para empréstimos

Na última sexta-feira (23), o Banco Central anunciou medidas para restringir ofertas inadequadas de crédito e ampliar a transparência na contratação de empréstimos.

Entre as mudanças, as instituições financeiras deverão oferecer mecanismos para bloquear publicidade e propostas ativas de crédito. Para consumidores considerados vulneráveis ou em risco de endividamento excessivo, as ofertas dependerão de autorização prévia, específica e inequívoca.

Nesses casos, as propostas deverão se limitar a alternativas que melhorem as condições financeiras do cliente, como renegociação e portabilidade, sem concessão de novos recursos.

As regras de bloqueio de ofertas entram em vigor em 31 de março de 2027. Outras medidas, previstas para julho do mesmo ano, incluem painéis digitais com informações sobre dívidas e limites para ofertas de empréstimos durante transações iniciadas pelo Pix.

As iniciativas buscam reduzir a contratação de crédito inadequado e evitar o agravamento do endividamento das famílias brasileiras.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Inep divulga local de provas do Enem; candidato pode conferir no site
© Lula Marques/ Agência Brasil. Governo buscará cumprir meta fiscal com diálogo, diz Durigan
© Fernando Frazão/Agência Brasil Governo prorroga por um mês subvenção de R$ 2,12 ao diesel
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h02
16°
Tempo nublado Máxima: 24° - Mínima:
16°

Sensação

0.25 km/h

Vento

87%

Umidade

Tarzan
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
Fitness
Pizzaria Alcapone
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
Folha Popular
Portela FM
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Meganet
APPATA
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Tarzan
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Parque Linear avança com obras na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Câmara de Tenente Portela homenageia igrejas luteranas e divulga nota sobre sessão
Mecânica Jaime
Unimed
APPATA
Meganet
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Fitness
Vento Sul
Portela FM
Tarzan
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 6 minutos EBC tem quatro jornalistas entre os finalistas do prêmio +Admirados
Há 37 minutos Após vitória nas urnas, Lula vai retomar viagens internacionais
Há 2 horas Ministro pede prisão de PM que atropelou motociclista em SC
Há 3 horas Parque Linear avança com obras na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela
Há 3 horas Gasto público voltado às mulheres poderá ser destacado na lei orçamentária
Fitness
Vento Sul
Lazzaretti
Meganet
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Agro Niederle
Sicredi
Portela FM
APPATA
Unimed
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Rádio Municipal
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 5 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
3
Há 6 dias Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
4
Há 7 dias Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 200 milhões
5
Há 6 dias Campanha de Lula entra com ação no TSE para cassar chapa de Flávio
Sicredi
Fitness
APPATA
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Portela FM
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Meganet
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Meganet
Agro Niederle
Folha Popular
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Fitness
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados