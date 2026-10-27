Câmara de Tenente Portela homenageia igrejas luteranas e divulga nota sobre sessão

A Câmara de Vereadores de Tenente Portela realizou, na segunda-feira (26), uma homenagem à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e à Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB), reconhecendo a trajetória das instituições e sua contribuição para a comunidade. A homenagem foi proposta pela vereadora Elisangela Berghetti (PL).

A iniciativa destacou a importância das comunidades religiosas na valorização dos vínculos familiares, na formação de pessoas e na construção de uma sociedade mais solidária e acolhedora. O reconhecimento foi direcionado a todos que integram as duas igrejas e contribuem para a história do município.

Câmara divulga nota de esclarecimento

Após intercorrências registradas durante a sessão plenária ordinária de segunda-feira, a Mesa Diretora da Câmara Municipal divulgou, na terça-feira (27), uma nota de esclarecimento à comunidade.

No documento, o Poder Legislativo reafirma seu compromisso com a democracia, a transparência e a participação popular, destacando que a presença e a manifestação da comunidade são importantes para o fortalecimento do debate público.

A nota também ressalta que a Câmara é contrária a qualquer forma de censura à livre manifestação do pensamento. No entanto, estabelece uma distinção entre a liberdade de expressão e atos que representem ameaça à integridade física de qualquer pessoa.

“ Ameaças ultrapassam os limites do debate democrático e não podem ser confundidas com o exercício legítimo da liberdade de manifestação”, afirma o documento.

A Mesa Diretora também manifestou confiança na maturidade cívica da comunidade e a expectativa de que episódios dessa natureza não voltem a ocorrer.

Ao final, o Legislativo reiterou que seguirá sendo um espaço aberto ao diálogo, à pluralidade de ideias e à participação popular, com respeito mútuo e defesa dos princípios democráticos.

Folha Popular: Com informações da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela