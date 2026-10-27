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Parque Linear avança com obras na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela

Trabalhos nos canteiros centrais e recapeamento asfáltico integram as melhorias na área central do município, que receberá a 5ª Feira Negócios Daqui entre 6 e 8 de novembro

27/10/2026 18h46
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

As obras do Parque Linear, na Avenida Santa Rosa, na região central de Tenente Portela, seguem avançando. Imagens aéreas divulgadas pela Prefeitura mostram a evolução dos trabalhos, especialmente na estruturação dos canteiros centrais.

A intervenção ocorre paralelamente ao recapeamento asfáltico, que também integra as melhorias na infraestrutura viária da área central. As obras buscam transformar o espaço e qualificar o ambiente urbano.

O andamento dos serviços pode ser observado nas imagens captadas por drone, que mostram a configuração dos espaços e as mudanças já realizadas no trecho.

Preparativos para a Feira Negócios Daqui

A Avenida Santa Rosa também estará entre os espaços de destaque durante a 5ª Feira Negócios Daqui, programada para os dias 6, 7 e 8 de novembro, em Tenente Portela.

O evento deve movimentar a região com a participação de expositores e visitantes, ampliando a circulação de pessoas na área central.

Os trabalhos no Parque Linear ainda estão em andamento, mas as mudanças já começam a aparecer. A expectativa é que as melhorias contribuam para a valorização do espaço urbano e para a utilização da área pela comunidade.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela

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