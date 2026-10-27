Parque Linear avança com obras na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela

As obras do Parque Linear, na Avenida Santa Rosa, na região central de Tenente Portela, seguem avançando. Imagens aéreas divulgadas pela Prefeitura mostram a evolução dos trabalhos, especialmente na estruturação dos canteiros centrais.

A intervenção ocorre paralelamente ao recapeamento asfáltico, que também integra as melhorias na infraestrutura viária da área central. As obras buscam transformar o espaço e qualificar o ambiente urbano.

O andamento dos serviços pode ser observado nas imagens captadas por drone, que mostram a configuração dos espaços e as mudanças já realizadas no trecho.

Preparativos para a Feira Negócios Daqui

A Avenida Santa Rosa também estará entre os espaços de destaque durante a 5ª Feira Negócios Daqui, programada para os dias 6, 7 e 8 de novembro, em Tenente Portela.

O evento deve movimentar a região com a participação de expositores e visitantes, ampliando a circulação de pessoas na área central.

Os trabalhos no Parque Linear ainda estão em andamento, mas as mudanças já começam a aparecer. A expectativa é que as melhorias contribuam para a valorização do espaço urbano e para a utilização da área pela comunidade.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela