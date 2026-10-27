EBC tem quatro jornalistas entre os finalistas do prêmio +Admirados

A Agência Brasil e quatro jornalistas da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ) foram reconhecidas como as mais admiradas no país pelo Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar de 2026. A lista dos profissionais e veículos selecionados foi divulgada nesta terça-feira (28).

A Agência Brasil está entre as três agências de notícias mais admiradas ao lado da Agência da Fiocruz e da Agência Fapesp.

As repórteres da Agência Brasil Tâmara Freire e Paula Laboissière e a jornalista da Radioagência Patrícia Serrão estão entre os 25 profissionais mais admirados.

Também da Radioagência , a jornalista Raíssa Saraiva e Paula Laboissière, que acumula duas indicações no prêmio, estão entre as três jornalistas mais admiradas da região Centro-Oeste.

"Esse prêmio é muito importante porque ele é construído com a contribuição de nossos pares, e com a chancela de uma instituição de grande prestígio, que é o Hospital Albert Einsten. A presença de tantos repórteres da EBC mostra que somos vistos com respeito e admiração por colegas jornalistas e assessores, o que é um grande indicativo da qualidade do nosso trabalho", diz .

Confira a lista dos premiados na edição de 2026 .

Premiação

O Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar é uma iniciativa do Einstein Hospital Israelita, organizada pelo Jornalistas&Cia e pelo Portal dos Jornalistas. A premiação reconhece a atuação de profissionais e veículos de comunicação na divulgação de informações sobre saúde, ciência e bem-estar.

O prêmio homenageia 36 jornalistas nas categorias Geral, que reconhece os TOP 25 +Admirados do Ano, Regionais (que contempla os mais votados nas cinco regiões do Brasil), Colunista e Jornalista Especializado em Ciência.

Segundo a organização do prêmio, esta foi uma edição dominada pelas mulheres, que garantiram 83% das posições entre todos os vencedores, com 30 das 36 indicações.

A cerimônia de premiação será dia 17 de novembro, em São Paulo. Além das homenagens a todos os jornalistas e veículos premiados, serão conhecidos os TOP 5 +Admirados Jornalistas do Ano e os primeiros colocados das 14 categorias.

Reconhecimento

Para as jornalistas da EBC, a premiação é um importante reconhecimento.

“A representatividade importa muito, e ver a mim e a Raíssa, duas jornalistas com doenças raras, chegarmos a esse reconhecimento pelo trabalho que fazemos no VideBula é muito significativo. É uma conquista que vai além de nós duas e fortalece toda a comunidade rara, mostrando a importância de termos pessoas com doenças raras ocupando esses espaços”, diz Patrícia Serrão.

Para Raíssa Saraiva, falar de saúde é muito importante, e traduzir o tema para o público é uma grande responsabilidade.

"É um assunto que passa pela vida de todos, mas que nem sempre a gente consegue entender a linguagem técnica. Além de jornalista, sou uma uma mulher que convive com doença rara. Então esse prêmio é mais uma forma de nós mostramos que estamos aqui, ocupando espaços e levando informação de qualidade para quem precisa”.

Patrícia e Raíssa apresentam juntas o podcast VideBula , no qual compartilham experiências reais, entrevistam especialistas e dão dicas práticas para melhorar a qualidade de vida de quem convive com uma condição de saúde crônica ou uma deficiência.

"Esse prêmio é muito importante porque ele é construído com a contribuição de nossos pares, e com a chancela de uma instituição de grande prestígio, que é o Hospital Albert Einsten. A presença de tantos repórteres da EBC mostra que somos vistos com respeito e admiração por colegas jornalistas e assessores, o que é um grande indicativo da qualidade do nosso trabalho", diz Tâmara Freire.

Para Paula Laboissière, o reconhecimento renova a motivação profissional.

"Reforça o nosso propósito dentro da comunicação pública. Fortalece o nosso trabalho e nos dá um novo fôlego no compromisso com uma cobertura jornalística que combate fake news e que leva informação confiável e de qualidade para os nossos leitores”.

Na Agência Brasil , Paula e Tâmara dedicam-se principalmente a cobertura de saúde e ciência.

Para a diretora de Jornalismo da EBC, Myrian Pereira, o Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar é a validação do compromisso da EBC com um jornalismo de saúde e ciência pautado pela ética, pelo rigor e pela acessibilidade.

"Ver nossos profissionais entre os mais admirados do país é motivo de grande orgulho e reafirma a relevância da comunicação pública na disseminação de informações confiáveis que impactam diretamente a vida das pessoas.”