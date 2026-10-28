WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Portela FM
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Unimed
Vento Sul
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Niederle
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Sala
Economia

TCU aprova cálculo da alíquota de referência da CBS em 11,3%

Contribuição substituirá gradualmente PIS e Cofins a partir de 2027

28/10/2026 13h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nesta quarta-feira (28) o cálculo da alíquota de referência da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) , tributo federal criado pela reforma tributária para substituir contribuições que atualmente são cobradas sobre o consumo – o PIS/Pasep e a Cofins. O percentual, calculado em 11,3468%, foi arredondado para 11,3% .

A decisão foi tomada em sessão plenária extraordinária, que também definiu, em 44,16%, o redutor a ser aplicado nas compras feitas pela administração pública direta, autarquias e fundações públicas.

Pelas regras da reforma tributária, cabe ao TCU calcular a alíquota de referência necessária para manter a arrecadação dos tributos federais que serão substituídos pela CBS durante a transição para o novo sistema tributário.

O resultado será encaminhado ao Senado Federal, responsável por fixar a alíquota por meio de resolução.

A CBS integrará o novo modelo de tributação do consumo ao lado do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência compartilhada entre estados e municípios .

>> Reforma Tributária: 86% das notas fiscais destacam a CBS

Entenda

A aprovação, pelo TCU, do cálculo da alíquota de referência da CBS representa mais uma etapa da implementação da reforma tributária do consumo.

A definição desse percentual é considerada um dos pontos centrais da reforma tributária , porque permite estimar os efeitos do novo sistema sobre a arrecadação pública e avaliar o impacto das exceções e benefícios concedidos a diferentes setores da economia.

Em regra, quanto maior o número de tratamentos favorecidos previstos na legislação, maior tende a ser a alíquota necessária para manter o nível de arrecadação.

A CBS começará a ser cobrada, em caráter de teste, em 2027 e substituirá gradualmente o PIS/Pasep e a Cofins durante a transição para o novo sistema tributário . Ela integrará, ao lado do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), o novo modelo de tributação sobre o consumo no país.

A alíquota de referência corresponde ao percentual calculado para preservar, em termos agregados, a arrecadação dos tributos que serão substituídos pela CBS.

Para chegar ao resultado, são consideradas as regras previstas na reforma tributária, incluindo alíquotas reduzidas, regimes específicos de tributação, o Simples Nacional, mecanismos de devolução de tributos e créditos tributários.

A CBS fará parte de uma transição que se estenderá até 2033, quando o novo modelo de tributação do consumo passará a vigorar integralmente em substituição ao sistema atual.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Consumo de alimentos cresce após proibição das bets no país, diz Abras
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Governo libera R$ 5,2 bilhões para reforçar assistência social e saúde
© Marcello Casal JrAgência Brasil Número de superendividados no Brasil cresceu 75% em cinco anos, diz BC
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h17
23°
Tempo nublado Máxima: 24° - Mínima: 15°
23°

Sensação

9.76 km/h

Vento

61%

Umidade

Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Folha Popular
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Sala
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Vento Sul
Ponto Grill
Sala
APPATA
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Municípios
Miraguaí - RS
Veículos são atingidos por pedras na ERS-330, próximo ao pórtico de Miraguaí
Tenente Portela - RS
Ruas recapeadas recebem nova sinalização no centro de Tenente Portela
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Tarzan
Portela FM
APPATA
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
Lazzaretti
Sala
Vento Sul
Rádio Municipal
Sicredi
Últimas notícias
Há 43 segundos Consumo de alimentos cresce após proibição das bets no país, diz Abras
Há 32 minutos Médicos lançam guia para evitar recusa de mamografia digital
Há 32 minutos Enem: mulheres e pardos lideram inscrições; confira o painel do Inep
Há 1 hora Anvisa suspende propaganda enganosa de suplementos alimentares
Há 2 horas Retinopatia: doença ocular afeta um em cada três diabéticos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Vento Sul
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Tarzan
Portela FM
Mais lidas
1
Há 6 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos Atividade alusiva ao Mês da Pessoa Idosa promoveu a integração entre gerações, com apresentações musicais, brincadeiras e dança
2
Há 7 dias Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
3
Há 7 dias Nunes Marques suspende postagens ilegais contra campanha de Lula
4
Há 7 dias Campanha de Lula entra com ação no TSE para cassar chapa de Flávio
5
Há 7 dias Alimentação escolar atende mais de 1.500 alunos diariamente em Tenente Portela
Pizzaria Alcapone
Sala
Sicoob
Tarzan
Vento Sul
Sicredi
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ponto Grill
Portela FM
F&J Santos
Rádio Municipal
Portela FM
Agro Niederle
Fitness
Meganet
Lazzaretti
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Sicoob
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Folha Popular
APPATA
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
Agro Niederle
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados