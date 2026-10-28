WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Vento Sul
Lazzaretti
Sicoob
Portela FM
Meganet
Unimed
Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Fitness
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Sala
APPATA
Justiça

Kassio pede à PGR parecer sobre revisão da pena de Bolsonaro

Defesa quer derrubar condenação alegando nulidades processuais

28/10/2026 16h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta quarta-feira (28) prazo de dez dias para Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre o pedido de revisão criminal protocolado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na petição, protocolada no mês passado no Supremo, a defesa de Bolsonaro pretende derrubar a decisão da Primeira Turma que condenou o ex-presidente a 27 anos e três meses de prisão no processo que julgou a tentativa de golpe de estado no Brasil.

Após receber a manifestação da PGR, Kassio deve liberar o caso para julgamento no plenário da Corte.

Kassio se tornou relator da revisão criminal por integrar a Segunda Turma da Corte, colegiado que não realizou o julgamento do ex-presidente.

A defesa de Bolsonaro alega diversas nulidades processuais durante a tramitação do processo da trama golpista, como cerceamento de defesa pela falta de acesso integral do material da investigação, falta de parecer da PGR em alguns procedimentos, entre outros argumentos.

Não há data prevista para o julgamento do caso.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal/Agência Brasil Justiça bloqueia R$ 327 mi do CV por venda ilegal de gás de cozinha
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Ministro pede prisão de PM que atropelou motociclista em SC
© Paulo Pinto/Agência Brasil MPT registra quase 2 mil denúncias de assédio eleitoral no Brasil
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h15
20°
Chuvas esparsas Máxima: 24° - Mínima: 15°
20°

Sensação

6.95 km/h

Vento

89%

Umidade

Folha Popular
F&J Santos
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
Unimed
Sicoob
Tarzan
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Vento Sul
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Fitness
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Polícia Civil e Brigada Militar apreendem grande quantidade de cocaína em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Tenente Portela adota Nota Fiscal de Serviços no padrão nacional a partir de novembro
APPATA
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Agro Niederle
Lazzaretti
Vento Sul
Fitness
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Tarzan
Portela FM
Unimed
F&J Santos
Meganet
Sicredi
Sicoob
Últimas notícias
Há 31 minutos Senado analisa proibição a cursos à distância em saúde e educação física
Há 31 minutos Justiça bloqueia R$ 327 mi do CV por venda ilegal de gás de cozinha
Há 31 minutos Reforma tributária: TCU calcula alíquota da CBS em 11,3% para 2027
Há 2 horas Polícia Civil e Brigada Militar apreendem grande quantidade de cocaína em Tenente Portela
Há 1 hora Tenente Portela adota Nota Fiscal de Serviços no padrão nacional a partir de novembro
Vento Sul
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Mais lidas
1
Há 6 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos Atividade alusiva ao Mês da Pessoa Idosa promoveu a integração entre gerações, com apresentações musicais, brincadeiras e dança
2
Há 7 dias Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
3
Há 7 dias Nunes Marques suspende postagens ilegais contra campanha de Lula
4
Há 7 dias Campanha de Lula entra com ação no TSE para cassar chapa de Flávio
5
Há 7 dias Alimentação escolar atende mais de 1.500 alunos diariamente em Tenente Portela
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Portela FM
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Sicredi
Portela FM
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Unimed
Lazzaretti
Vento Sul
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Vento Sul
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
Folha Popular
Lazzaretti
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados