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Senado Federal

Senado fará sessão especial em homenagem a atletas brasileiros

Uma sessão especial no Plenário do Senado vai celebrar o Dia do Atleta, comemorado anualmente em 21 de dezembro. Requerimento para a homenagem foi ...

28/10/2026 20h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Proposta pela senadora Leany Lemos, a sessão deve reunir atletas relevantes do esporte nacional - Foto: Ton Molina/Agência Senado
Proposta pela senadora Leany Lemos, a sessão deve reunir atletas relevantes do esporte nacional - Foto: Ton Molina/Agência Senado

Uma sessão especial no Plenário do Senado vai celebrar o Dia do Atleta, comemorado anualmente em 21 de dezembro. Requerimento para a homenagem foi aprovado nesta quarta-feira (28) pelo Plenário. A data da cerimônia será definida pela Secretaria-Geral da Mesa.

Solicitada pela senadora Leany Lemos (PSB-DF), a sessão será destinada a homenagear a atuação dos seguintes atletas brasileiros:

  • a medalhista olímpica e senadora licenciada Leila Barros, da qual Leany Lemos é 1ª suplente;
  • o campeão mundial de futebol e senador Romário (sem partido-RJ);
  • a multicampeã e seis vezes a melhor jogadora do mundo de futebol Marta Vieira da Silva;
  • a campeã olímpica de ginástica artística Rebeca Andrade;
  • o ex-número 1 do mundo e tricampeão de Roland Garros Gustavo Kuerten;
  • o campeão olímpico de natação e ex-recordista mundial César Cielo;
  • o multicampeão de basquete masculino Oscar Schmidt, in memorian.

No requerimento da sessão ( RQS 732/2026 ), Leany Lemos destaca que o esporte ocupa lugar de destaque na história, na cultura e na identidade nacional.

A senadora argumenta que a celebração do Dia do Atleta é uma ocasião oportuna para o reconhecimento da contribuição dos esportistas ao desenvolvimento do esporte nacional.

A data também enseja uma reflexão sobre a importância do esporte como instrumento de inclusão social, promoção da cidadania e formação de novas gerações, bem como sobre a necessidade de preservar e valorizar o legado daqueles que, por suas trajetórias e conquistas, desempenharam papel relevante na história esportiva brasileira”, destaca Leany.

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