TO: eleitores escolherão entre Professora Dorinha e Vicentinho Júnior

Neste domingo (25), os 1.182.307 eleitores do Tocantins retornam às urnas para escolher o novo governador .

Disputam o cargo Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB).

No primeiro turno, Dorinha ficou em primeiro lugar, com 45,52% dos votos válidos, ou 386.260 votos. Vicentinho ficou em segundo, com 43,94%, equivalente a 372.848 votos.

Maria Auxiliadora Seabra Rezende, a Professora Dorinha, é senadora pelo Tocantins. Foi deputada federal por três mandatos e secretária estadual de Educação do estado entre 1998 e 2009. Tem 62 anos e é natural de Goiânia (GO).

Vicentinho Júnior está em seu terceiro mandato como deputado federal pelo Tocantins. Empresário, também já atuou como secretário estadual no governo de Wanderley Barbosa, que comanda o estado atualmente. Tem 41 anos e também é natural de Goiânia (GO).