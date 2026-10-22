WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Meganet
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Vento Sul
Niederle
Mercado do povo
Unimed
Sala
Rádio Municipal
Portela FM
Fitness
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Política

TO: eleitores escolherão entre Professora Dorinha e Vicentinho Júnior

Mais de 1 milhão estão aptos a votar neste domingo (25)

22/10/2026 08h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Neste domingo (25), os 1.182.307 eleitores do Tocantins retornam às urnas para escolher o novo governador .

Disputam o cargo Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB).

No primeiro turno, Dorinha ficou em primeiro lugar, com 45,52% dos votos válidos, ou 386.260 votos. Vicentinho ficou em segundo, com 43,94%, equivalente a 372.848 votos.

Maria Auxiliadora Seabra Rezende, a Professora Dorinha, é senadora pelo Tocantins. Foi deputada federal por três mandatos e secretária estadual de Educação do estado entre 1998 e 2009. Tem 62 anos e é natural de Goiânia (GO).

Vicentinho Júnior está em seu terceiro mandato como deputado federal pelo Tocantins. Empresário, também já atuou como secretário estadual no governo de Wanderley Barbosa, que comanda o estado atualmente. Tem 41 anos e também é natural de Goiânia (GO).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Arte EBC Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (22)
© Arte/Agência Brasil Eleitores do ES definem disputa para governo entre Ferraço e Pazolini
© Arte/Agência Brasil RN: eleitores vão escolher entre Allyson e Cadu de Lula para governo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h15
20°
Chuvas esparsas Máxima: 21° - Mínima: 16°
20°

Sensação

10.04 km/h

Vento

93%

Umidade

Folha Popular
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
Tarzan
Portela FM
Agro Niederle
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Unimed
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Sicoob
APPATA
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Fitness
Unimed
Tarzan
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Campeonato Municipal de Futebol Society de Vista Gaúcha tem quatro jogos na terceira rodada
Vista Gaúcha - RS
Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
Ponto Grill
Sala
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Sicredi
Sicoob
Agro Niederle
APPATA
Vento Sul
Mercado do povo
Rádio Municipal
Fitness
Portela FM
F&J Santos
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
Pizzaria Alcapone
Últimas notícias
Há 19 minutos Defensoria Pública pede ao STF transporte gratuito no 2º turno
Há 19 minutos Arrecadação federal cresce 5,62% em setembro e soma R$ 239,4 bilhões
Há 19 minutos Anvisa proíbe venda de teste de glicemia Accu-Check Active na Amazon
Há 50 minutos Enamed: termina hoje prazo para recurso contra gabarito preliminar
Há 3 horas Campeonato Municipal de Futebol Society de Vista Gaúcha tem quatro jogos na terceira rodada
Unimed
Fitness
Sala
Tarzan
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Portela FM
Lazzaretti
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Vento Sul
F&J Santos
Meganet
APPATA
Sicoob
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 6 dias Recital de canto e piano apresenta canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela Apresentação será realizada no dia 19 de outubro, às 19h, no Centro Cultural, com entrada franca e apoio da Prefeitura Municipal.
2
Há 6 dias Brigada Militar recebe novo delegado regional da Polícia Civil
3
Há 6 dias Priscila Fochesatto destaca o papel do Serviço Social no acolhimento aos pacientes do HSA
4
Há 5 dias Em sabatina, Flávio não explica propostas e faz acusações sem provas
5
Há 6 dias Lula faz campanha em MG e celebra fim da jornada 6x1
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Fitness
Portela FM
Sicredi
Sicoob
Vento Sul
Unimed
Portela FM
Meganet
Ponto Grill
Sala
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Agro Niederle
Mercado do povo
Meganet
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Sicredi
Sala
Tarzan
APPATA
Unimed
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Ponto Grill
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados