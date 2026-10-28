Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: as melhores atacantes do país

As últimas finalistas na disputa por um lugar na Seleção da Temporada do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas foram apresentadas nesta quarta-feira (28). Há três vagas - duas pontas e uma centroavante - para cinco atletas mais votadas na categoria Melhor Atacante: Marília (Cruzeiro), Taina Maranhão (Palmeiras), Gabi Zanotti, Jhonson (ambas Corinthians) e Giovana Crivelari (São Paulo).

O quinteto de finalistas foi escolhido em votação com representantes das equipes da elite do futebol feminino brasileiro. As vencedoras serão anunciadas durante cerimônia de gala no Museu do Futebol, em São Paulo, no próximo dia 15 de novembro.

A presença de Marília nessa lista é indiscutível. A camisa 20 do Cruzeiro foi simplesmente a artilheira do Campeonato Brasileiro, com 11 gols. A atacante de 23 anos, que comemora os gols com o gestual de arco e flecha, tornou-se nome frequente nas convocações da seleção comandada por Arthur Elias, presente no título do Fifa Series e nos últimos amistosos contra a Argentina.

Taina Maranhão, por sua vez, vive mais uma boa temporada no Palmeiras, sendo vice-artilheira das Palestrinas no Brasileirão, com seis gols, atrás somente da também atacante Bia Zaneratto (nove). Mas é com a Amarelinha que a ponta de 22 anos tem se destacado. Em sete jogos no ano, balançou as redes quatro vezes, uma delas na vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos.

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Melhor ataque do Brasileirão, com 50 gols, o Corinthians aparece em dose dupla na disputa. Apesar de jogar originalmente como meia-atacante, Gabi Zanotti atuou, por vezes, como referência de área no esquema da técnica Emily Lima. Os números da capitã de 41 anos merecem destaque: são 24 participações em gols (15 marcados e nove assistências) em 35 partidas na temporada.

Jhonson, por sua vez, começou o ano de forma discreta nas atuações. Em algumas partidas sequer foi relacionada, mas cresceu na reta final do Brasileirão. Terminou o Brasileirão como artilheira da competição, ao lado de Gabi Zanotti, com sete gols. Jhonson, de 21 anos, balançou as redes nas duas vitórias por 1 a 0 sobre o Bahia, pelas semifinais, que levaram as Brabas à 10ª decisão seguida do torneio.

A goleadora do time campeão brasileiro, é claro, não poderia ficar fora. Dos sete gols de Giovanna Crivelari na campanha do título, dois foram cruciais para o São Paulo: o primeiro da vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, já nos instantes finais, que tirou as Soberanas do sufoco; e o gol de empate no jogo de ida da final contra o Corinthians, que terminou 2 a 1 para o Tricolor, que encaminhou a conquista.

O quinteto de finalistas foi escolhido em votação com representantes das equipes da elite do futebol feminino brasileiro. As vencedoras serão divulgadas no próximo dia 15 de novembro, em cerimônia no Museu do Futebol, em São Paulo.

Além da Seleção da Temporada, o Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas tem as seguintes categorias: Craque da Torcida, Jogadora Revelação, Melhor Treinador(a), Melhor Jogadora, Artilheira, Gol Mais Bonito, Melhor Departamento de Futebol Feminino e Futebol Feminino Contra o Feminicídio. Esta última reconhece o clube que melhor atuou com ações de combate à violência contra a mulher.