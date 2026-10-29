WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
APPATA
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ponto Grill
Rádio Municipal
Vento Sul
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Niederle
Sala
Meganet
Portela FM
F&J Santos
Sicoob
Fitness
Sicredi
Senado Federal

Frente Parlamentar pela Paz Mundial aprova alteração estatutária

A Frente Parlamentar pela Paz Mundial (FFPAZ), presidida pelo senador Paulo Paim (PT-RS), reuniu-se nesta quinta-feira (29) para aprovar alteração ...

29/10/2026 13h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Reunida no Senado, a FFPAZ aprovou mudanças estatutárias. Na mesa, o senador Paulo Paim, presidente da frente, e o secretário-executivo Ulisses Riedel - Foto: Carolina Curi/Agência Senado
Reunida no Senado, a FFPAZ aprovou mudanças estatutárias. Na mesa, o senador Paulo Paim, presidente da frente, e o secretário-executivo Ulisses Riedel - Foto: Carolina Curi/Agência Senado

A Frente Parlamentar pela Paz Mundial (FFPAZ), presidida pelo senador Paulo Paim (PT-RS), reuniu-se nesta quinta-feira (29) para aprovar alteração em seu estatuto. Com a mudança, o presidente do Senado não ocupará, obrigatoriamente, a presidência de honra da frente parlamentar.

A FFPAZ foi instalada em 7 de maio deste ano , com o objetivo de fortalecer a atuação do Congresso Nacional em defesa da paz mundial, além de promover o debate e o apoio a proposições relacionadas ao tema.

Para Paim, a mudança estatutária foi essencial para assegurar a adesão voluntária e participação livre dos parlamentares na frente.

— Uma frente que prega a paz deve ser movida pelo engajamento espontâneo de seus membros. Cada parlamentar deve somar a este colegiado por convicção e livre escolha, sem amarras institucionais automáticas — disse o senador.

Após a alteração, a Comissão Executiva passará a ser formada por um presidente e dois vice-presidentes, cargos hoje ocupados pelos senadores Paulo Paim, Flávio Arns (PSB-PR) e Eduardo Girão (Novo-CE). Atualmente, a frente é composta por oito senadores e por um Conselho Consultivo, cujos membros também foram aprovados nesta quinta-feira.

— A paz é uma coisa que tem que ser semeada, tem que crescer, porque é algo ativo. A paz não é ficar olhando passivamente, não! É até desumano ficar olhando a desumanidade que ocorre, é preciso uma atuação ativa — disse o secretário-executivo da FFPAZ, ex-senador e constituinte Ulisses Riedel de Resende.

Na próxima quinta-feira (5), às 15h haverá sessão especial no Plenário do Senado para celebrar a FFPAZ. Paim salientou que “a Frente é um farol de entendimento diante do complexo cenário que enfrentamos tanto em nível nacional quanto internacional”.

— O mundo clama por conciliação, e o Brasil retoma o seu papel histórico de construtor de pontes e promotor do diálogo. O mundo precisa de amor, paz e solidariedade— afirmou Paim.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A faixa etária beneficiada pelo projeto vai de 16 a 29 anos de idade - Foto: Governo de São Paulo Projeto prevê qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo para jovens
O Plenário do Senado durante a sessão desta quarta - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Senadores reafirmam resultado das eleições
Proposta pela senadora Leany Lemos, a sessão deve reunir atletas relevantes do esporte nacional - Foto: Ton Molina/Agência Senado Senado fará sessão especial em homenagem a atletas brasileiros
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h15
21°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 16°
21°

Sensação

5.08 km/h

Vento

83%

Umidade

Meganet
Sicredi
Folha Popular
Unimed
Sicoob
Fitness
APPATA
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
Lazzaretti
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Unimed
Agro Niederle
Ponto Grill
Vento Sul
F&J Santos
Tarzan
APPATA
Fitness
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Sicoob
Municípios
Região Noroeste - RS
Unimed Noroeste/RS promove ações de prevenção ao câncer de mama no Outubro Rosa
Região Noroeste - RS
Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
Pizzaria Alcapone
Unimed
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Fitness
Portela FM
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Últimas notícias
Há 2 horas Sob pressão de Trump, Cuba comemora aprovação na ONU contra bloqueio
Há 2 horas Unimed Noroeste/RS promove ações de prevenção ao câncer de mama no Outubro Rosa
Há 2 horas Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
Há 2 horas Braga realiza formatura do Proerd com 44 alunos
Há 2 horas Consumo nos lares acumula alta de 2,70% até setembro, diz Abras
Fitness
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Sala
Tarzan
Unimed
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Portela FM
Mecânica Jaime
Vento Sul
Sicoob
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 6 dias Primeiro governador, depois presidente: saiba qual a ordem de votação Celular é proibido na cabine mas eleitor pode levar colinha de papel
2
Há 6 dias Segundo turno ocorre neste domingo e mobiliza mais de 23 mil eleitores na 101ª Zona Eleitoral
3
Há 7 dias Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: as 3 melhores laterais-direitas
4
Há 7 dias Caixa Loterias anuncia antecipação de sorteios para sábado
5
Há 6 dias Polícia Civil alerta para golpe com falsas vagas de motorista em Crissiumal
Vento Sul
APPATA
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ponto Grill
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Fitness
Portela FM
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Portela FM
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Folha Popular
Pizzaria Alcapone
Meganet
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
APPATA
Vento Sul
Unimed
Sala
F&J Santos
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados