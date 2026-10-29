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Braga realiza formatura do Proerd com 44 alunos

Cerimônia marcou a conclusão das atividades do programa, que orienta crianças e adolescentes sobre prevenção às drogas e à violência

29/10/2026 14h25
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Efetivo do 7º BPM.
Fotos: Divulgação/Efetivo do 7º BPM.

A Brigada Militar realizou, na tarde de quarta-feira (28), a formatura de 44 estudantes participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), em Braga. A atividade foi promovida por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

A solenidade marcou o encerramento de mais uma etapa de aprendizado e conscientização, com orientações voltadas à prevenção ao uso de drogas e à violência. O programa busca incentivar crianças e adolescentes a fazerem escolhas seguras e responsáveis.

Durante o evento, estudantes foram reconhecidos com medalhas pela elaboração das melhores redações. Nos textos, eles apresentaram os conhecimentos adquiridos ao longo das atividades do Proerd.

A Brigada Militar agradeceu às escolas, às famílias e aos parceiros envolvidos na realização do programa, destacando a importância da colaboração da comunidade para o desenvolvimento das ações educativas e a formação dos estudantes.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

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