Braga realiza formatura do Proerd com 44 alunos

A Brigada Militar realizou, na tarde de quarta-feira (28), a formatura de 44 estudantes participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), em Braga. A atividade foi promovida por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

A solenidade marcou o encerramento de mais uma etapa de aprendizado e conscientização, com orientações voltadas à prevenção ao uso de drogas e à violência. O programa busca incentivar crianças e adolescentes a fazerem escolhas seguras e responsáveis.

Durante o evento, estudantes foram reconhecidos com medalhas pela elaboração das melhores redações. Nos textos, eles apresentaram os conhecimentos adquiridos ao longo das atividades do Proerd.

A Brigada Militar agradeceu às escolas, às famílias e aos parceiros envolvidos na realização do programa, destacando a importância da colaboração da comunidade para o desenvolvimento das ações educativas e a formação dos estudantes.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.