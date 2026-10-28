Investigado por roubo contra advogado é preso no interior de Tiradentes do Sul

Um homem investigado por um suposto roubo contra um advogado foi preso temporariamente pela Polícia Civil durante uma ação realizada no interior de Tiradentes do Sul. A operação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Três Passos, que também cumpriu um mandado de busca e apreensão na propriedade onde o suspeito foi localizado.

O caso investigado ocorreu na noite de 18 de setembro de 2026, na Rua David Canabarro, nas proximidades do campus da Unijuí, em Três Passos. Conforme o relato apresentado à polícia, o advogado teria sido abordado por um homem armado, que exigiu uma transferência bancária por meio do Pix.

A investigação busca esclarecer as circunstâncias da abordagem e identificar todos os elementos relacionados ao fato. O cumprimento da ordem judicial em Tiradentes do Sul permitiu a apreensão de materiais que poderão contribuir para o avanço das apurações.

Durante o interrogatório, o homem apresentou sua versão sobre o episódio. Ele negou ter cometido o roubo, mas confirmou que esteve com o advogado na ocasião investigada.

Com a prisão e a coleta de novos elementos, a Polícia Civil dará continuidade às diligências para esclarecer o ocorrido. O caso segue sob investigação, e a suspeita ainda deverá ser apurada no decorrer do procedimento policial.

Folha Popular: Com informações da Polícia Civil.