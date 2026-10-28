WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Unimed
Sicredi
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Portela FM
Vento Sul
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
Niederle
Sicoob
Meganet
Sala
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Fitness
Região Celeiro

Investigado por roubo contra advogado é preso no interior de Tiradentes do Sul

Mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Civil; crime teria ocorrido em setembro, nas proximidades da Unijuí, em Três Passos

28/10/2026 16h01
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/PC
Foto: Divulgação/PC

Um homem investigado por um suposto roubo contra um advogado foi preso temporariamente pela Polícia Civil durante uma ação realizada no interior de Tiradentes do Sul. A operação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Três Passos, que também cumpriu um mandado de busca e apreensão na propriedade onde o suspeito foi localizado.

O caso investigado ocorreu na noite de 18 de setembro de 2026, na Rua David Canabarro, nas proximidades do campus da Unijuí, em Três Passos. Conforme o relato apresentado à polícia, o advogado teria sido abordado por um homem armado, que exigiu uma transferência bancária por meio do Pix.

A investigação busca esclarecer as circunstâncias da abordagem e identificar todos os elementos relacionados ao fato. O cumprimento da ordem judicial em Tiradentes do Sul permitiu a apreensão de materiais que poderão contribuir para o avanço das apurações.

Durante o interrogatório, o homem apresentou sua versão sobre o episódio. Ele negou ter cometido o roubo, mas confirmou que esteve com o advogado na ocasião investigada.

Com a prisão e a coleta de novos elementos, a Polícia Civil dará continuidade às diligências para esclarecer o ocorrido. O caso segue sob investigação, e a suspeita ainda deverá ser apurada no decorrer do procedimento policial.

Folha Popular: Com informações da Polícia Civil.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fotos: Júlio Santos/FP Polícia Civil e Brigada Militar apreendem grande quantidade de cocaína em Tenente Portela
Foto: Divulgação/7º BPM Brigada Militar prende homem por furto qualificado em Três Passos
Foto: Divulgação 7º BPM Brigada Militar prende dois homens por disparo de arma de fogo em Crissiumal
Região NoroesteRegião Noroeste - RS Região Noroeste do RS
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h15
20°
Chuvas esparsas Máxima: 24° - Mínima: 15°
20°

Sensação

6.95 km/h

Vento

89%

Umidade

Lazzaretti
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicredi
Agro Niederle
Folha Popular
Pizzaria Alcapone
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Portela FM
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Meganet
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Meganet
Agro Niederle
Fitness
Unimed
Sicoob
Tarzan
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Polícia Civil e Brigada Militar apreendem grande quantidade de cocaína em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Tenente Portela adota Nota Fiscal de Serviços no padrão nacional a partir de novembro
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Meganet
Mecânica Jaime
Fitness
Portela FM
APPATA
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Vento Sul
Unimed
Últimas notícias
Há 25 minutos Senado analisa proibição a cursos à distância em saúde e educação física
Há 25 minutos Justiça bloqueia R$ 327 mi do CV por venda ilegal de gás de cozinha
Há 25 minutos Reforma tributária: TCU calcula alíquota da CBS em 11,3% para 2027
Há 2 horas Polícia Civil e Brigada Militar apreendem grande quantidade de cocaína em Tenente Portela
Há 1 hora Tenente Portela adota Nota Fiscal de Serviços no padrão nacional a partir de novembro
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
Portela FM
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 6 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos Atividade alusiva ao Mês da Pessoa Idosa promoveu a integração entre gerações, com apresentações musicais, brincadeiras e dança
2
Há 7 dias Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
3
Há 7 dias Nunes Marques suspende postagens ilegais contra campanha de Lula
4
Há 7 dias Campanha de Lula entra com ação no TSE para cassar chapa de Flávio
5
Há 7 dias Alimentação escolar atende mais de 1.500 alunos diariamente em Tenente Portela
Portela FM
Vento Sul
Portela FM
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Sala
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Sicredi
Unimed
APPATA
Fitness
Sicoob
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Folha Popular
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
APPATA
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Vento Sul
Rádio Municipal
Sala
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados