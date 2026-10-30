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Esportes

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas destaca gol mais bonito de 2026

Golaços de Camila Pini, Pri Back e Vic Albuquerque estão na disputa

30/10/2026 09h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Dos 435 gols marcados na edição 2026 do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol, três foram selecionados para concorrer como o mais bonito da temporada no Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. Os finalistas da categoria foram revelados nesta sexta-feira (30).

O golaço vencedor será anunciado no próximo dia 15 de novembro, em cerimônia no Museu do Futebol, em São Paulo. Na ocasião, também serão conhecidos os ganhadores das demais categorias: Craque da Torcida, Jogadora Revelação, Melhor Treinador(a), Melhor Jogadora, Artilheira, Gol Mais Bonito, Melhor Departamento de Futebol Feminino e Futebol Feminino Contra o Feminicídio.

Em 28 de abril, pela oitava rodada do Brasileirão, Camila Pini brilhou na vitória do Grêmio sobre o Bahia, por 2 a 0, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA). Aos 51 minutos da etapa final, a meia viu Yanne adiantada e cobrou falta rapidamente, antes da linha do meio-campo. A bola foi direto ao gol. O chute encobriu a goleira e decidiu o triunfo.

Mais adiante, na 11ª rodada, o Cruzeiro venceu o Corinthians por 3 a 2 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), no dia 18 de maio. No terceiro gol das Cabulosas, aos 37 minutos do segundo tempo, a volante Pri Back foi acionada na entrada da área e chutou no ângulo direito da goleira Lelê, garantindo os três pontos ao time mineiro.

O Timão respondeu no primeiro jogo das quartas de final, diante do mesmo Cruzeiro. Nos acréscimos da segunda etapa, a atacante Vic Albuquerque matou a bola no peito e, de fora da área, acertou o ângulo esquerdo da goleira Cláudia. O gol decidiu a vitória corintiana por 1 a 0 na Arena Independência, em Belo Horizonte, em 3 de outubro.

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