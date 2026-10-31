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Educação

Programa oferece cursos gratuitos sobre IA para professores

Podem participar docentes da educação básica e do ensino superior

31/10/2026 11h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Professores da educação básica e do ensino superior poderão participar de cursos gratuitos sobre inteligência artificial (IA), ferramentas digitais e segurança no ambiente online . As capacitações serão oferecidas a partir de 14 de outubro e abordam desde o uso de recursos de IA no planejamento de aulas até temas relacionados à proteção de crianças e adolescentes na internet.

Entre os cursos disponíveis estão formações sobre a utilização do Microsoft Copilot em atividades pedagógicas. Os conteúdos incluem orientações para elaboração de planos de aula, criação de comandos para sistemas de inteligência artificial ( prompt ) e desenvolvimento de assistentes virtuais para apoiar atividades educacionais.

Outra curso abordará o uso de ferramentas de IA na produção de materiais didáticos. As aulas apresentarão possibilidades de criação de conteúdos visuais, interativos e gamificados, além de discutir aspectos éticos relacionados ao uso dessas tecnologias na educação.

A programação prevê ainda um módulo sobre os direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. A proposta é orientar educadores sobre situações envolvendo exposição online de estudantes, uso de tecnologias no ambiente escolar e aplicação da legislação de proteção de crianças e adolescentes.

Os cursos integram o programa Professor 4.0, iniciativa da Escola Superior de Redes (ESR) em parceria com a Microsoft. Segundo a instituição, o programa foi criado para ampliar a preparação dos educadores para o uso de tecnologias digitais e para os desafios trazidos pela expansão da inteligência artificial nos processos de ensino e aprendizagem.

Serviço

Cursos disponíveis:

  • Produtividade com Microsoft Copilot;
  • Criação de prompts para inteligência artificial;
  • Desenvolvimento de agentes no Copilot Studio;
  • Tecnologias educacionais e IA na docência;
  • ECA Digital na educação básica: da lei à prática pedagógica.

As inscrições podem ser feitas pela internet, na página do programa , onde também estão disponíveis informações sobre carga horária, certificação e conteúdo das aulas.

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