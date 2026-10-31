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Corinthians encerra jejum com vitória sobre o Mirassol: 2 a 0

Depois de dez jogos, Timão volta a vencer na briga contra rebaixamento

31/10/2026 17h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rodrigo Coca/Corinthians
© Rodrigo Coca/Corinthians

Demorou, mas o Corinthians enfim retomou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Depois de dez jogos (um empate e nove derrotas), o Timão voltou a somar três pontos na tabela ao derrotar o Mirassol por 2 a 0, na noite desta sexta-feira (30), na Neo Química Arena.

O triunfo - conquistado com gols de Matheus Bidu e Kaio César no segundo tempo - levou a equipe aos 36 pontos, em 17º lugar, ou seja, ainda dentro da zona de rebaixamento, mas agora a um ponto de distância do primeiro time fora do Z-4, que no caso é o próprio Mirassol. Restam cinco rodadas para o fim da competição.

O Corinthians teve amplo domínio da partida, com 31 finalizações no total e diversas chances desperdiçadas com chutes para fora ou defesas do goleiro Walter, que atuou por muito tempo no Timão.

A tarefa da equipe comandada por Clarence Seedorf - que chegou à primeira vitória em três jogos como técnico do Corinthians - foi facilitada pela expulsão de Bruno Santos aos 21 minutos do primeiro tempo, após acertar o braço no rosto do zagueiro André Ramalho.

A vantagem foi construída a partir dos 13 minutos da segunda etapa, quando Matheus Bidu abriu o placar completando de carrinho o cruzamento rasteiro de Matheuzinho.

O golpe final veio aos 34. Garro puxou o contra-ataque e encontrou Kaio César na ponta direita. Ele puxou para o meio e finalizou colocado com a perna esquerda, marcando um bonito gol.

Na próxima rodada, o Mirassol visita a lanterna Chapecoense, na terça-feira (3), enquanto o Corinthians faz o clássico com o São Paulo no dia seguinte, na Vila Belmiro.

O duelo terá mando do Tricolor, que não poderá utilizar o Morumbis pois o estádio está recebendo apresentações do grupo sul-coreano BTS.

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