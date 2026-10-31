WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Portela FM
F&J Santos
Sicoob
Vento Sul
Meganet
Lazzaretti
Região Noroeste

Brigada Militar prende três pessoas nas proximidades do Presídio de Três Passos

Abordagem resultou na apreensão de seis celulares que, segundo a ocorrência, seriam arremessados para o interior do estabelecimento prisional

31/10/2026 18h09
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação 7º BPM
Foto: Divulgação 7º BPM

A Brigada Militar prendeu três pessoas na manhã deste sábado (31), durante a abordagem a um veículo nas proximidades do Presídio Estadual de Três Passos.

A ação ocorreu após os policiais receberem informações de que os ocupantes do veículo estariam se preparando para arremessar objetos para o interior do estabelecimento prisional.

Durante a abordagem e a busca no veículo, foram localizados seis aparelhos celulares embalados e prontos para serem arremessados.

Os três ocupantes foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PC Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Campo Novo
Foto: Divulgação/7º BPM Brigada Militar apreende adolescente e cocaína em Três Passos
Foto: Divulgação/Efetivo do 7º BPM. Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
Região NoroesteRegião Noroeste - RS Região Noroeste do RS
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 07h15
17°
Parcialmente nublado Máxima: 30° - Mínima: 14°
17°

Sensação

4.57 km/h

Vento

88%

Umidade

Agro Niederle
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Folha Popular
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
Sicredi
Unimed
APPATA
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Agro Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Pizzaria Alcapone
Meganet
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende três pessoas nas proximidades do Presídio de Três Passos
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Unimed
Sicredi
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
Portela FM
Mecânica Jaime
Vento Sul
Lazzaretti
Sicoob
Últimas notícias
Há 14 horas Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre
Há 14 horas Brigada Militar prende três pessoas nas proximidades do Presídio de Três Passos
Há 15 horas Corinthians encerra jejum com vitória sobre o Mirassol: 2 a 0
Há 15 horas Aluno é ameaçado de morte no DF por opção política
Há 16 horas Estudantes relatam violência relacionada à eleição presidencial
Ponto Grill
Sala
Meganet
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Fitness
F&J Santos
Portela FM
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Vento Sul
Agro Niederle
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 6 dias 101ª Zona Eleitoral mobilizou 419 pessoas e registrou comparecimento acima da média estadual Resultados dos dois turnos mostram diferenças na votação presidencial nos cinco municípios; chefe do cartório eleitoral destaca participação dos eleitores e avalia organização do pleito
2
Há 6 dias Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
3
Há 3 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres
4
Há 7 dias Brigada Militar prende homem por furto qualificado em Três Passos
5
Há 6 dias Definidos governadores em 5 estados e no DF; eleito no AM, Omar deixa Senado
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
Agro Niederle
Portela FM
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Sala
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Fitness
Meganet
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Agro Niederle
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Folha Popular
Pizzaria Alcapone
Tarzan
F&J Santos
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados