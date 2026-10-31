Brigada Militar prende três pessoas nas proximidades do Presídio de Três Passos

A Brigada Militar prendeu três pessoas na manhã deste sábado (31), durante a abordagem a um veículo nas proximidades do Presídio Estadual de Três Passos.

A ação ocorreu após os policiais receberem informações de que os ocupantes do veículo estariam se preparando para arremessar objetos para o interior do estabelecimento prisional.

Durante a abordagem e a busca no veículo, foram localizados seis aparelhos celulares embalados e prontos para serem arremessados.

Os três ocupantes foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM