WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Ponto Grill
Portela FM
Tarzan
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Fitness
Unimed
Rádio Municipal
Niederle
Geral

Inmet alerta para chuvas no Norte, Sudeste e Centro-Oeste

Centro-Oeste também tem aviso para ventos intensos no domingo

31/10/2026 12h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas de perigo potencial de chuvas intensas neste sábado (31) em diversos partes do país. O aviso amarelo vale para partes do Sudeste, Norte e Centro-Oeste, além do sul da Bahia.

A previsão é de chuvas de até 50 milímetros (mm) por dia e ventos intensos, de até 60 quilômetros por hora (km/h).

No Sudeste, o alerta vale para todo o estado do Espírito Santo e partes do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.

No Norte e Centro-Oeste, as o aviso indica que fortes podem afetar todo o território dos estados de Rondônia e Acre, além de partes do Amazonas, Pará e Tocantins e Mato Grosso.

Neste domingo (1º), há alerta de perigo potencial de tempestade para Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Além das chuvas e ventos intensos, há possibilidade de granizo em algumas localidades.

O aviso vale para o Distrito Federal , quase todo o estado do Mato Grosso do Sul, além de partes do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Inscrições para Prêmio Desenvolvimento em Jogo terminam neste domingo
© Valter Campanato/Agência Brasil Terceira edição do CNU pode ter até 3 mil vagas
Foto: Divulgação/Ascom Areia espalhada sobre asfalto novo exige atenção dos motoristas em Tenente Portela
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h15
27°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 13°
28°

Sensação

6.66 km/h

Vento

54%

Umidade

Sicredi
Sala
Portela FM
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Folha Popular
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Agro Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
Sicoob
Sicoob
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
F&J Santos
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Areia espalhada sobre asfalto novo exige atenção dos motoristas em Tenente Portela
Barra do Guarita - RS
Projeto Acolher, Incluir e Proteger forma mulheres em cursos profissionalizantes
Meganet
Portela FM
Unimed
Sicoob
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
APPATA
Sicredi
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 53 minutos Em 7 anos, Patrulha Maria da Penha acompanhou mais de 135 mil mulheres
Há 1 hora Economistas propõem taxar ricos em vez de cortar gastos sociais
Há 2 horas Inscrições para Prêmio Desenvolvimento em Jogo terminam neste domingo
Há 3 horas Vieira encontra Rubio nos EUA após vitória de Lula e fuga de Flávio
Há 4 horas Inmet alerta para chuvas no Norte, Sudeste e Centro-Oeste
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Agro Niederle
Vento Sul
Unimed
Sicoob
Sicredi
Portela FM
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 5 dias 101ª Zona Eleitoral mobilizou 419 pessoas e registrou comparecimento acima da média estadual Resultados dos dois turnos mostram diferenças na votação presidencial nos cinco municípios; chefe do cartório eleitoral destaca participação dos eleitores e avalia organização do pleito
2
Há 5 dias Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
3
Há 6 dias Brigada Militar prende homem por furto qualificado em Três Passos
4
Há 6 dias Definidos governadores em 5 estados e no DF; eleito no AM, Omar deixa Senado
5
Há 6 dias Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Fitness
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
APPATA
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Mecânica Jaime
Portela FM
Sicoob
Unimed
Vento Sul
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Sicredi
Fitness
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Unimed
APPATA
Agro Niederle
Folha Popular
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Sala
Lazzaretti
F&J Santos
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados