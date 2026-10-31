Em 7 anos, Patrulha Maria da Penha acompanhou mais de 135 mil mulheres

A Polícia Militar do Rio ampliou a Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida, voltada à proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O anúncio foi feito na formatura de 388 novos soldados da corporação, na última quinta-feira (29).

Os agentes formados passam a integrar o efetivo de recomposição do quadro de policiais militares. Em sete anos de atuação, o programa já acompanhou mais de 135 mil mulheres com medidas protetivas e realizou mais de mil prisões. A iniciativa busca fortalecer a prevenção à violência doméstica por meio do acompanhamento das vítimas e da atuação de proximidade da Polícia Militar.

Com o reforço de 24 policiais militares e a entrega de seis novos carros blindados, o número de equipes especializadas da Patrulha Maria da Penha passará de 50 para 56 militares, ampliando a capacidade de atendimento e acompanhamento de mulheres com medidas protetivas em diferentes regiões do estado.

“Estamos ampliando a Patrulha Maria da Penha com seis novas viaturas, todas blindadas, destinadas às unidades onde identificamos maior necessidade de reforço. Já iniciamos um planejamento para que, no ano que vem, possamos ampliar ainda mais esse trabalho”, destacou o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra.

As novas equipes vão atender a áreas do 10º BPM (Barra do Piraí), 20º BPM (Mesquita), 38º BPM (Três Rios), 39º BPM (Belford Roxo) e 41º BPM (Irajá). A região de Itaguaí, sob responsabilidade da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, também passará a contar com o serviço pela primeira vez, reduzindo a demanda sobre a equipe do batalhão de Queimados.

De acordo com a Polícia Militar, as seis áreas contempladas concentram 42% das mulheres assistidas pelo programa em todo o estado, o equivalente a 23.423 pessoas. O reforço permitirá intensificar as visitas de acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas.

Entre as localidades com maior número de mulheres assistidas, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, lidera o levantamento estadual, com cerca de quatro mil atendimentos.

Na sequência aparecem Barra do Piraí, com 1.874; Três Rios, com 1.640; Belford Roxo, com 1.280; e Irajá, com 1.036.

Os militares que integram a Patrulha Maria da Penha atuam de forma voluntária e recebem capacitação específica sobre legislação de gênero, direitos das mulheres, articulação com instituições parceiras e gerenciamento de riscos em situações de violência doméstica e familiar.