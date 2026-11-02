WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Ponto Grill
Niederle
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Fitness
Vento Sul
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Educação

Inscrições para vagas remanescentes do Fies terminam na terça-feira

MEC destina 50 mil vagas para financiamento em todo o país

02/11/2026 11h08
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao segundo semestre de 2026, estão abertas até o dia 3 de novembro, exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior .

Para acessar, é preciso fazer login pela conta da plataforma Gov.br.

O programa oferece financiamento para estudantes que desejam cursar o ensino superior em faculdades privadas bem avaliadas pelo Ministério da Educação (MEC). O Fies cobre as mensalidades do curso e permite que o estudante pague, com condições facilitadas, o valor financiado após a conclusão da graduação.

Nesta edição, as vagas remanescentes destinam-se exclusivamente à contratação do financiamento no segundo semestre letivo deste ano, sem possibilidade de extensão do prazo.

Uma das etapas do processo seletivo vai verificar se os candidatos pré-selecionados têm condições de acompanhar as atividades acadêmicas e concluir o semestre com aproveitamento suficiente.

Quem pode participar

Para participar, é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas de conhecimentos e nota acima de zero na redação. O estudante não pode ter participado do exame como treineiro.

O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos, de acordo com o edital, que trata da ocupação das vagas.

Na parte acadêmica, o candidato pré-selecionado deve ter condições de cumprir a frequência mínima exigida pela instituição privada de ensino superior neste segundo semestre letivo de 2026.

Vagas

Ao todo, são 50 mil vagas distribuídas pelo país.

O edital reserva 50% dessas vagas remanescentes a candidatos com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo e inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Para essa verificação, serão consideradas as informações cadastrais atualizadas até 8 de outubro de 2026.

Os estudantes pré-selecionados nessa modalidade poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais, conforme as regras do programa.

O resultado da chamada única está previsto para 16 de novembro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Impa Tech abre inscrições para graduação em matemática nesta terça
Fotos: Divulgação/Ascom Tenente Portela reconhece escolas pelos avanços nos indicadores educacionais
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Falta uma semana para o Enem 2026; veja horários e o que levar
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
18°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 17°
18°

Sensação

4.0 km/h

Vento

99%

Umidade

Sicredi
Sala
Meganet
APPATA
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Portela FM
F&J Santos
Fitness
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicredi
Vento Sul
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
F&J Santos
APPATA
Unimed
Sala
Sicoob
Sicoob
Agro Niederle
Municípios
Derrubadas - RS
Derrubadas destina R$ 10 mil ao CTG para realização do 25º Rodeio Crioulo
Tenente Portela - RS
Tenente Portela celebra Dia do Servidor Público com confraternização
Mecânica Jaime
Tarzan
Lazzaretti
Fitness
Vento Sul
Ponto Grill
Sicoob
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Sala
APPATA
Unimed
Meganet
Sicredi
Agro Niederle
F&J Santos
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 6 horas Polícia investiga acidente com asa-delta que deixou dois mortos no Rio
Há 8 horas Impa Tech abre inscrições para graduação em matemática nesta terça
Há 9 horas Novas regras de atendimento ao consumidor começam a valer hoje
Há 9 horas No Rio, familiares soltam balões em homenagem ao Dia de Finados
Há 12 horas Lembranças e saudades marcam Dia de Finados em Brasília
Sicoob
Sala
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
Unimed
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres Atividade ocorre nesta quinta e sexta-feira, no Centro Cultural, e aborda a atuação do Sistema Único de Assistência Social em situações de emergência e calamidade pública
2
Há 5 dias Aposta do Mato Grosso leva prêmio de mais de R$ 324 milhões da Mega
3
Há 5 dias Para reflexão - Piada sobre o inferno provoca reflexão sobre liberdade, democracia e fascismo
4
Há 6 dias Tenente Portela abre inscrições para processo seletivo na Assistência Social
5
Há 5 dias Polícia Civil e Brigada Militar apreendem grande quantidade de cocaína em Tenente Portela
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Rádio Municipal
Vento Sul
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Portela FM
F&J Santos
Tarzan
Folha Popular
Fitness
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Meganet
Vento Sul
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados