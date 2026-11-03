WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Niederle
Meganet
Sicoob
Unimed
APPATA
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Senado Federal

Plenário analisa Estatuto do Aprendiz na quarta-feira

O Plenário analisa na sessão desta quarta-feira (4) cinco projetos. Entre eles o chamado Estatuto do Aprendiz, que estabelece novas regras para a a...

03/11/2026 14h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O Estatuto do Aprendiz unifica a legislação sobre o tema; texto será votado nesta quarta - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
O Estatuto do Aprendiz unifica a legislação sobre o tema; texto será votado nesta quarta - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Plenário analisa na sessão desta quarta-feira (4) cinco projetos. Entre eles o chamado Estatuto do Aprendiz, que estabelece novas regras para a aprendizagem profissional e agrega em uma só lei as normas hoje dispersas em diferentes decretos. O relator do PL 6.461/2019 no Senado é Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), com parecer favorável pela aprovação.

O projeto define a aprendizagem profissional como contrato de trabalho voltado à formação técnico-profissional metódica, a qual consiste em um processo de aprendizagem que combina aulas teóricas e práticas organizadas em tarefas de complexidade progressiva. O texto, apresentado pelo deputado André de Paula (PSD-PE), prevê contratação preferencial de adolescentes de 14 a 18 anos incompletos e estabelece que pessoas com deficiência poderão ser aprendizes sem limite máximo de idade.

A proposta prevê a obrigação de contratação de aprendizes por médias e grandes empresas, com um percentual de no mínimo 5% e de no máximo 15% dos trabalhadores. Para alguns estabelecimentos, a cota tem regras específicas (como empresas do setor de saúde e prestadoras de serviços a terceiros). A contratação será facultativa para empresas com menos de sete empregados.

ECA

Outro projeto da pauta é o que amplia, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) , as referências à educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. A medida adequa as regras do estatuto ao que já estabelece a Constituição.

O PL 2.234/2024 , da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), é relatado pelo senador Flávio Arns (PSB-PR) e substitui, em dispositivos do ECA, referências restritas ao ensino fundamental pela expressão “educação básica obrigatória”.

A alteração alinha o ECA, aprovado em 1990, ao que estabelece atualmente a Constituição, que assegura educação obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, inclusive para quem não teve acesso à escola na idade adequada.

O parecer do relator é pela aprovação da matéria.

Acordos de cooperação

Os senadores podem votar ainda três projetos que confirmam acordos de cooperação ja assinados pelo governo brasileiro. Um deles é o PDL 344/2024 , que aprova o texto de um acordo de cooperação educacional entre Brasil e Croácia, assinado em Zagreb, em 14 de fevereiro de 2023.

O texto prevê intercâmbio de estudantes, professores, pesquisadores e técnicos, além da realização de missões de ensino e pesquisa e de atividades de capacitação docente.

A proposta chegou ao Senado em maio de 2025 e recebeu parecer favorável da CRE em 11 de agosto deste ano, sob relatoria do senador Carlos Viana (PSD-MG).

Exposições internacionais

O PDL 359/2024 ratifica o texto do protocolo de 1972 que muda a Convenção de Paris de 1928, responsável por estabelecer as regras das exposições internacionais, conhecidas como Expos. A Convenção de Paris também foi alterada em 1982 e 1988.

A aprovação do protocolo pode abrir caminho para que o Brasil recupere o direito de voto no Bureau Internacional de Exposições (BIE), suspenso desde 2015 devido ao acúmulo de contribuições em atraso.

A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2024 e chegou ao Senado em outubro de 2025. A CRE aprovou parecer favorável ao texto em 11 de agosto deste ano.

Mercosul

O PDL 618/2026 confirma o Protocolo de Montevidéu sobre Compromisso com a Democracia no Mercosul, conhecido como Ushuaia II. Ele foi assinado em 2011 e amplia os mecanismos de prevenção e de resposta a situações que possam ameaçar ou interromper a ordem democrática nos países participantes.

O texto é relatado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e complementa as regras estabelecidas pelo Protocolo de Ushuaia, de 1998. O novo texto prevê consultas às autoridades do país afetado e iniciativas diplomáticas para preservar ou restabelecer a democracia.

Caso essas medidas não tenham resultado ou as autoridades estejam impedidas de participar, os demais países poderão decidir, por consenso, outras providências.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O Plenário durante a discussão da PEC - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Senado aprova PEC da Segurança Pública sem redução da maioridade penal
O Plenário durante a sessão - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Senado aprova Setembro em Flor, campanha contra o câncer ginecológico
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Acordo de cooperação militar entre Brasil e Guiana vai à promulgação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
21°
Chuvas esparsas Máxima: 25° - Mínima: 16°
22°

Sensação

3.42 km/h

Vento

95%

Umidade

F&J Santos
Sala
Meganet
Unimed
Portela FM
APPATA
Rádio Municipal
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Folha Popular
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Sicoob
Meganet
Sicredi
APPATA
Fitness
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
Sala
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Vento Sul
Sicoob
Unimed
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela intensifica preparativos para a 5ª Feira Negócios Daqui
Região Noroeste - RS
Polícia Civil cumpre mandado de prisão condenatória em Redentora
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Pizzaria Alcapone
Unimed
Portela FM
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Vento Sul
Sicoob
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 33 minutos PF inaugura laboratório para combater garimpo ilegal na Amazônia
Há 3 horas Senado aprova PEC da Segurança Pública sem redução da maioridade penal
Há 3 horas Câmara de SP arquiva pedido de impeachment contra Ricardo Nunes
Há 4 horas Governabilidade de Lula exigirá negociação e acordos além da Esplanada
Há 4 horas Senado aprova Setembro em Flor, campanha contra o câncer ginecológico
Sicredi
Vento Sul
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Sicoob
Fitness
Ponto Grill
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
APPATA
Mais lidas
1
Há 6 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres Atividade ocorre nesta quinta e sexta-feira, no Centro Cultural, e aborda a atuação do Sistema Único de Assistência Social em situações de emergência e calamidade pública
2
Há 6 dias Aposta do Mato Grosso leva prêmio de mais de R$ 324 milhões da Mega
3
Há 6 dias Para reflexão - Piada sobre o inferno provoca reflexão sobre liberdade, democracia e fascismo
4
Há 4 dias Governo alerta para golpe envolvendo o Auxílio Reconstrução
5
Há 5 dias Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
Agro Niederle
Ponto Grill
Rádio Municipal
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Portela FM
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
Sala
Unimed
Pizzaria Alcapone
Meganet
Portela FM
APPATA
F&J Santos
Folha Popular
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
Tarzan
Vento Sul
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Meganet
Fitness
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados