WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Meganet
Fitness
Vento Sul
Unimed
Mecânica Jaime
Portela FM
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Ponto Grill
APPATA
Niederle
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Senado Federal

Governabilidade se constrói com diálogo e respeito, afirma Paulo Paim

O senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu, nesta terça-feira (3), o diálogo entre diferentes correntes políticas e a análise das propostas pelo interes...

03/11/2026 16h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu, nesta terça-feira (3), o diálogo entre diferentes correntes políticas e a análise das propostas pelo interesse público. Em pronunciamento no Plenário, afirmou que o resultado das eleições de outubro deve ser respeitado, e que divergências partidárias não podem impedir medidas que beneficiem a população.

Paim observou que, embora a oposição tenha conquistado votação expressiva para o Senado e a Câmara dos Deputados, isso não lhe dá maioria para aprovar ou rejeitar todas as matérias. Para o parlamentar, a governabilidade depende da capacidade de construir acordos, sem abrir mão da fiscalização e das críticas ao governo.

— A política não se faz com ódio nem com radicalismo, sectarismo. A política se faz com diálogo, respeito e capacidade de ouvir, inclusive quem pensa diferente — afirmou.

Ao lembrar seus 40 anos de vida pública, Paim, que está se despedindo do Congresso, ressaltou que a atuação política deve ser orientada pelo bem comum, e não por disputas entre partidos. Entre as propostas que considera prioritárias, o senador mencionou a tarifa zero no transporte coletivo e a PEC da Segurança Pública ( PEC 18/2025 ), que está na pauta do Plenário desta terça-feira.

— O que importa não é a vitória de um partido ou de um grupo político: o que importa é a vitória do povo brasileiro — concluiu.

Lurya Rocha, sob supervisão de Dante Accioly.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O Plenário durante a discussão da PEC - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Senado aprova PEC da Segurança Pública sem redução da maioridade penal
O Plenário durante a sessão - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Senado aprova Setembro em Flor, campanha contra o câncer ginecológico
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Acordo de cooperação militar entre Brasil e Guiana vai à promulgação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
21°
Chuvas esparsas Máxima: 25° - Mínima: 16°
22°

Sensação

3.42 km/h

Vento

95%

Umidade

Meganet
Folha Popular
APPATA
Fitness
Unimed
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Tarzan
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Portela FM
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Agro Niederle
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Tarzan
Sala
Fitness
APPATA
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela intensifica preparativos para a 5ª Feira Negócios Daqui
Região Noroeste - RS
Polícia Civil cumpre mandado de prisão condenatória em Redentora
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Fitness
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
APPATA
Portela FM
Vento Sul
Sicredi
Sicoob
Meganet
Últimas notícias
Há 33 minutos PF inaugura laboratório para combater garimpo ilegal na Amazônia
Há 3 horas Senado aprova PEC da Segurança Pública sem redução da maioridade penal
Há 3 horas Câmara de SP arquiva pedido de impeachment contra Ricardo Nunes
Há 4 horas Governabilidade de Lula exigirá negociação e acordos além da Esplanada
Há 4 horas Senado aprova Setembro em Flor, campanha contra o câncer ginecológico
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Tarzan
Sala
APPATA
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Portela FM
Mais lidas
1
Há 6 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres Atividade ocorre nesta quinta e sexta-feira, no Centro Cultural, e aborda a atuação do Sistema Único de Assistência Social em situações de emergência e calamidade pública
2
Há 6 dias Aposta do Mato Grosso leva prêmio de mais de R$ 324 milhões da Mega
3
Há 6 dias Para reflexão - Piada sobre o inferno provoca reflexão sobre liberdade, democracia e fascismo
4
Há 4 dias Governo alerta para golpe envolvendo o Auxílio Reconstrução
5
Há 5 dias Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Vento Sul
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicredi
APPATA
Fitness
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Sala
Unimed
Meganet
Portela FM
Portela FM
Agro Niederle
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Tarzan
Vento Sul
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Folha Popular
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados