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Geral

PF trabalha em sistema para aprimorar busca por pessoas desaparecidas

Banco de dados online deve ser entregue até o início de 2027

13/11/2026 12h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Até o início do próximo ano, a Polícia Federal (PF) pretende entregar um banco de dados online para unificar informações e facilitar a busca por pessoas desaparecidas dentro ou fora do país.

“Estamos trabalhando em um sistema que vai ser automático. Então, a gente vai receber essas informações e a resposta será muito mais rápida”, disse o agente Luan Vitor Miranda da Costa, chefe substituto do Serviço de Enfrentamento a Graves Violações dos Direitos Humanos da PF.

Em 2023, a Polícia Federal lançou um projeto para enfrentar o desaparecimento de pessoas e a exploração humana. Chamado de Lumini, o projeto já analisou mais de 10 mil casos, alcançando mais de 72% de resoluções sobre desaparecimentos e 89% de identificação de cadáveres nos dados até setembro deste ano. Agora, a PF trabalha no aprimoramento do programa.

Em entrevista à Agência Brasil, durante o festival de inovação e tecnologia Rec’n’Play, que acontece até este sábado (14) no Recife, o agente da Polícia Federal informou que esse novo banco de dados vai facilitar muito o trabalho de buscas por desaparecidos, seja no Brasil ou no exterior.

“Por exemplo, quando chegar um e-mail da Polícia Civil dizendo que alguma pessoa está desaparecida, vamos colocar [essa informação] no programa e conseguiremos fazer uma busca em todos os sistemas de uma vez só, ao invés de ter que ficar acessando cada um”, explicou.

Atualmente, o Lumini trabalha com dados fornecidos pelas polícias civis, institutos de Identificação dos estados, Institutos Médico Legal e polícias técnico-científicas de todo o país de casos que ainda não foram solucionados . Por meio dos seus sistemas e de seus parceiros internacionais, a Polícia Federal consegue ajudar nas buscas por desaparecidos.

“É importante deixar claro que a gente não interfere na investigação, não puxa para si a responsabilidade. Respeitamos as atribuições constitucionais dos institutos e das polícias, porém tendo conhecimento de que pode auxiliar com os nossos sistemas, a gente se mostra à disposição e eles nos enviam o que têm", disse Costa.

Segundo ele, por meio do Projeto Lumini, é possível dar uma resposta a essas pessoas. “O projeto Lumini, ainda que seja feito pela Polícia Federal, é uma resposta da própria máquina pública à sociedade”.

O Rec’n’Play

O festival Rec’n’Play é o maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo do país, promovendo uma série de palestras, oficinas, debates, rodas de conversa, experiências interativas, atividades culturais, shows, ações de inovação, arenas temáticas, programação infantil e até oportunidades de negócios.

Organizado pelo Porto Digital e pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae) em Pernambuco, o festival promove mais de 850 atividades em vários espaços do centro histórico do Recife, com programação toda gratuita, mediante inscrição prévia. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site https://superapp.jalanlive.com/recnplay2026/agenda

* A repórter viajou a convite da organização do Rec’n’Play

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