WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Sicoob
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Niederle
Vento Sul
Unimed
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Região Noroeste

Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Campo Novo

Homem de 44 anos é investigado por descumprimento de medida protetiva de urgência

30/10/2026 14h19
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/PC
Foto: Divulgação/PC

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Campo Novo, cumpriu na tarde de quinta-feira (29) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 44 anos, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

A ordem judicial foi expedida pela Comarca de Campo Novo.

Após os procedimentos legais, o preso será encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Folha Popular: Com informações da 22ª Delegacia de Polícia Regional do Interior de Três Passos

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/7º BPM Brigada Militar apreende adolescente e cocaína em Três Passos
Foto: Divulgação/Efetivo do 7º BPM. Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
Fotos: Divulgação/Efetivo do 7º BPM. Braga realiza formatura do Proerd com 44 alunos
Região NoroesteRegião Noroeste - RS Região Noroeste do RS
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h15
17°
Chuvas esparsas Máxima: 23° - Mínima: 15°
17°

Sensação

4.18 km/h

Vento

90%

Umidade

Sicoob
F&J Santos
Meganet
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Unimed
Folha Popular
APPATA
Portela FM
Fitness
Tarzan
Vento Sul
Lazzaretti
Sicoob
Unimed
F&J Santos
Fitness
Sicoob
Sala
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Meganet
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Areia espalhada sobre asfalto novo exige atenção dos motoristas em Tenente Portela
Barra do Guarita - RS
Projeto Acolher, Incluir e Proteger forma mulheres em cursos profissionalizantes
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Meganet
Tarzan
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
Agro Niederle
Portela FM
Vento Sul
Sicoob
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 1 hora Terceira edição do CNU pode ter até 3 mil vagas
Há 2 horas Aneel mantém bandeira tarifária verde em novembro
Há 2 horas Justiça manda Meta excluir posts sobre demissão por voto político
Há 4 horas Areia espalhada sobre asfalto novo exige atenção dos motoristas em Tenente Portela
Há 5 horas Projeto Acolher, Incluir e Proteger forma mulheres em cursos profissionalizantes
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Vento Sul
Unimed
F&J Santos
APPATA
Agro Niederle
Ponto Grill
Meganet
Fitness
Pizzaria Alcapone
Sala
Sicredi
Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Portela FM
Sicoob
Mais lidas
1
Há 4 dias 101ª Zona Eleitoral mobilizou 419 pessoas e registrou comparecimento acima da média estadual Resultados dos dois turnos mostram diferenças na votação presidencial nos cinco municípios; chefe do cartório eleitoral destaca participação dos eleitores e avalia organização do pleito
2
Há 4 dias Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
3
Há 5 dias Brigada Militar prende homem por furto qualificado em Três Passos
4
Há 5 dias Definidos governadores em 5 estados e no DF; eleito no AM, Omar deixa Senado
5
Há 5 dias Passadas as eleições, Congresso atuará pela pacificação, afirma Davi Alcolumbre
APPATA
Ponto Grill
Sala
Tarzan
Fitness
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Portela FM
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Vento Sul
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicredi
Unimed
Vento Sul
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
APPATA
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Tarzan
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados