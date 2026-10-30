Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Campo Novo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Campo Novo, cumpriu na tarde de quinta-feira (29) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 44 anos, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

A ordem judicial foi expedida pela Comarca de Campo Novo.

Após os procedimentos legais, o preso será encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Folha Popular: Com informações da 22ª Delegacia de Polícia Regional do Interior de Três Passos