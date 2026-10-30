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Brigada Militar apreende adolescente e cocaína em Três Passos

Abordagem ocorreu durante ações da Operação Cerco Fechado; foram apreendidas 32 porções da droga

30/10/2026 14h18
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/7º BPM
Foto: Divulgação/7º BPM

A Brigada Militar apreendeu um adolescente e 32 porções de cocaína na noite de quarta-feira, 28 de outubro, em Três Passos. A ação foi realizada durante atividades da Operação Cerco Fechado.

Conforme a ocorrência, durante a abordagem os policiais localizaram um recipiente com a droga fracionada e pronta para comercialização.

O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes e encaminhado à Delegacia de Polícia.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

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