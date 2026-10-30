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5ª Negócios Daqui terá mais de 130 expositores e programação musical em novembro

Feira multissetorial será realizada nos dias 6, 7 e 8 de novembro, em Tenente Portela, com entrada gratuita nos espaços da feira e nos shows

30/10/2026 15h52
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação
Fotos: Divulgação

A 5ª edição da Negócios Daqui, denominada Feira da Nossa Gente, será realizada nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2026, em Tenente Portela. O evento terá programação multissetorial, com mais de 130 expositores, atrações musicais e atividades voltadas à valorização da comunidade e dos diferentes segmentos.

A programação musical contará com apresentações em três dias. Na sexta-feira, 6 de novembro, sobem ao palco WN Wilian Netto e Talagaço. No sábado, dia 7, as atrações serão Jeann & Júlio e Banda Passarela. Já no domingo, dia 8, a programação terá show com Desapego.

Conforme a divulgação oficial, a entrada será gratuita na feira e nos shows.

Além das apresentações musicais, a programação prevê Baile da Melhor Idade, Festival Danças Daqui, desfile de moda, 3º Concurso e praça de alimentação.

A feira é uma oportunidade para reunir empresas, empreendedores, produtores e a comunidade, apresentando produtos, serviços e iniciativas de diferentes setores.

A realização conta com a participação da Prefeitura de Tenente Portela, ACISA, Emater/RS-Ascar e LDR Blanc, conforme os apoiadores apresentados na divulgação do evento.

Folha Popular: Com informações da divulgação oficial da 5ª Negócios Daqui

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