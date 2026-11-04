WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Vento Sul
Sala
Tarzan
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
Niederle
F&J Santos
Portela FM
Educação

Enem 2026: MEC garante segurança da prova e mantém regras da redação

Exame que entra no Saeb e MEC prevê frequência de 70% de alunos

04/11/2026 12h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Educação (MEC), Leonardo Barchini, garantiu, nesta quarta-feira (4), a segurança e lisura da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos dois domingos, dias 8 e 15 de novembro para mais de 5,05 milhões de pessoas inscritas confirmadas.

A declaração aborda o episódio de 2025 em que houve a circulação, nas redes sociais, de itens semelhantes às questões da última edição do Enem. À época, o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmaram que não houve vazamento oficial da prova pelo influenciador investigado. Para este ano, o Inep reformulou o protocolo da pré-testagem das questões do exame.

“Como é uma prova com Teoria de Resposta ao Item [TRI], a gente tem que pré-testar a questão para saber seu grau de dificuldade. O Inep fez esses pré-testes de outra maneira, alterou completamente esse protocolo. Há [ainda] o protocolo de confidencialidade e o Inep tem as suas estratégias. Nem o ministro fica sabendo como testam. É bom eu nem saber e ninguém saber”, avaliou o ministro da Educação.

De acordo com Leonardo Barchini, a coincidência entre abordagens é comum em exames em larga escala no mundo todo, dada a limitação de formatos para cobrar determinados temas.

As declarações de Leonardo Barchini foram dadas durante o programa ‘Bom Dia, Ministro’ , produzido pelo Canal Gov, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Sobre a divulgação do conteúdo sob suspeita, a Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta dos envolvidos.

O ministro também destacou que a análise dos resultados da edição anterior indicou que a circulação de itens parecidos não gerou discrepâncias ou notas fora da curva que comprometessem o certame.

Nada muda na redação

O ministro da Educação também reforçou que a estrutura e os critérios da redação não sofreram alterações em relação ao modelo tradicional para tranquilizar os participantes.

Leonardo Barchini confirmou que as alterações estão em estudo pela pasta e somente devem ser implementadas em dois anos.

“Não houve mudanças com relação à redação. A gente está discutindo mudanças que serão aplicadas só a partir de 2028. Os estudantes devem ficar tranquilos que esse ano a prova vai ser muito semelhante à prova do ano anterior, com a mesma estrutura da prova. A gente, sim, vai modernizar o Enem, mas isso é um debate para 2028.”

Enem e o Saeb

A partir de 2026, o Enem integra oficialmente o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) para medir a qualidade do ensino médio no Brasil.

O ministro da Educação considera que a inclusão desta função ao Enem irá gerar um diagnóstico mais completo e fidedigno das redes de educação de todo o país do que a Prova Brasil, realizada até o ano passado em todas as escolas das públicas brasileiras no terceiro ano do ensino médio, também no mês de novembro. “Com o Enem, vamos estar em ambiente controlado.

[O participante] tem o estímulo para fazer a prova, porque o Enem serve também para ingresso na universidade. Os estudantes vão fazer a prova para valer mesmo e nós vamos avaliar.”

Além de português e matemática que era avaliado na Prova Brasil, o MEC irá analisar os desempenhos nas demais disciplinas, como história, geografia, filosofia, sociologia, química, física e biologia. “Teremos um diagnóstico muito melhor, muito mais fidedigno da educação básica brasileira.

O Enem 2026 vai funcionar como um teste experimental de avaliação global da educação básica, antes de se tornar obrigatório no ano seguinte.

A meta de participação dos concluintes da rede pública subiu de 55% (ano anterior) para 70% este ano, visando atingir 80% no próximo ano. “Eventualmente, se tiver alguma escola que não atingiu, nós vamos tratar esses casos especificamente, mas no geral há uma confiança muito grande que a gente chegue nos 70% de frequência mínima no Exame Nacional de Ensino Médio”, estima o ministro.

O Enem continua sendo o principal método de acesso ao ensino superior – via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Locais de provas e transporte

O ministro confirmou que o MEC está em articulação com as secretarias municipais de educação e com prefeituras para disponibilizar o transporte público adequado nos domingos de aplicação das provas.

No entanto, a estimativa do MEC é que cerca de 80% dos concluintes da rede pública realizem o Enem na mesma escola em que estudam ou muito perto da residência, reduzindo a necessidade de grandes deslocamentos.

Além do apoio logístico de transporte, o ministro orienta o acesso com antecedência à Página do Participante do Enem ,no site do Inep.

Para aqueles que não irão fazer o Enem bem perto da sua casa, sugiro que acesse a Página do Participante, veja seu local de prova, faça o trajeto antes, veja, especificamente, quais são as linhas de ônibus disponíveis.”

Enem

Nos dois domingos de provas, 8 e 15 de novembro, a abertura dos portões está marcada para 12h, sempre no horário oficial de Brasília.

O fechamento ocorrerá às 13h, quando ninguém mais poderá entrar no local de aplicação das provas. Estas terão início oficialmente às 13h30.

No próximo domingo (8), mais de 5 milhões de candidatos inscritos confirmados terão cinco horas e 30 minutos para responder às questões, marcar o cartão-resposta e preencher a folha de redação.

Os participantes farão as provas com 90 questões objetivas, sendo 45 de linguagens, códigos e suas tecnologias (incluindo língua portuguesa, literatura, educação física, artes e a língua estrangeira escolhida: inglês ou espanhol); e as demais 45 questões são de ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia); além da prova de redação.

No segundo domingo, serão aplicadas as provas de matemática e suas tecnologias ciências da natureza (química, física e biologia) e suas tecnologias, com duração de cinco horas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Racismo e desigualdades afetam aprendizagem das crianças, diz estudo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Enem 2026: confira dicas para cuidar do corpo e da mente na reta final
© Wilson Dias/Agência Brasil Semana de Educação Midiática terá atividades em todas as regiões
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h16
21°
Chuvas esparsas Máxima: 23° - Mínima: 19°
22°

Sensação

8.42 km/h

Vento

98%

Umidade

Mecânica Jaime
Sala
Folha Popular
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Agro Niederle
Portela FM
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Agro Niederle
F&J Santos
Unimed
APPATA
Sala
Fitness
Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela intensifica preparativos para a 5ª Feira Negócios Daqui
Região Noroeste - RS
Polícia Civil cumpre mandado de prisão condenatória em Redentora
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Agro Niederle
Portela FM
Fitness
Pizzaria Alcapone
APPATA
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Vento Sul
Sicredi
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Meganet
Unimed
Últimas notícias
Há 1 hora CCT aprova 41 concessões e renovações para emissoras de rádio
Há 2 horas Maior controle judicial sobre instituições de acolhimento de crianças vai à CCJ
Há 2 horas CDH aprova regras para internação de adolescentes com dependência química
Há 2 horas CCT aprova incentivos para investimentos em pesquisa na saúde
Há 2 horas Unicef: nenhum país do G20 tem maioridade penal abaixo dos 18 anos
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres Atividade ocorre nesta quinta e sexta-feira, no Centro Cultural, e aborda a atuação do Sistema Único de Assistência Social em situações de emergência e calamidade pública
2
Há 7 dias Aposta do Mato Grosso leva prêmio de mais de R$ 324 milhões da Mega
3
Há 5 dias Governo alerta para golpe envolvendo o Auxílio Reconstrução
4
Há 6 dias Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
5
Há 5 dias 5ª Negócios Daqui terá mais de 130 expositores e programação musical em novembro
F&J Santos
Vento Sul
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sala
Pizzaria Alcapone
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Portela FM
Tarzan
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Portela FM
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Agro Niederle
APPATA
Meganet
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Fitness
F&J Santos
Vento Sul
Rádio Municipal
Sicoob
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados