WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Fitness
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Vento Sul
Sicoob
Sicredi
Lazzaretti
Niederle
Sala
Portela FM
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Saúde

SUS e Einstein desenvolvem IA para identificação de doenças de pele

App usa como base imagem da lesão, dados clínicos e epidemiológicos

04/11/2026 21h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Einstein Hospital Israelita desenvolveu um sistema com inteligência artificial para apoiar profissionais de saúde pública na triagem e identificação de doenças de pele.

A iniciativa, chamada CUTIS-AI, utiliza como base imagens da lesão da pele do paciente e dados clínicos, epidemiológicos e sociodemográficos que refletem a realidade brasileira.

Entre as doenças que podem ser identificadas estão esporotricose, leishmaniose cutânea, hanseníase, cromoblastomicose, lobomicose, tuberculose cutânea, além de lesões decorrentes de acidentes loxoscélicos (picada de aranha marrom).

O aplicativo que viabiliza o uso da IA, que ainda está em estudo, foi desenvolvido a partir de entrevistas com profissionais de saúde da atenção básica. O app pode ser utilizado mesmo em locais em que não há conexão com a internet. A taxa de acerto do aplicativo já é de cerca de 80%.

A proposta do CUTIS-AI, no entanto, é utilizar a inteligência artificial como ferramenta de apoio, sem substituir a avaliação clínica realizada pelos profissionais de saúde.

“O CUTIS-AI foi criado para ampliar a capacidade de identificação dessas doenças, que ainda podem representar um desafio para os profissionais de saúde, especialmente em regiões com menor disponibilidade de especialistas. Ao reunir imagens das lesões, estamos construindo uma base de dados robusta, que contribuirá para o desenvolvimento de uma tecnologia útil na ponta, principalmente para a Atenção Primária à Saúde”, destacou a cientista de dados do Einstein Hospital Israelita, Isabelle Carvalho.

O estudo com o aplicativo já analisou cerca de 1,4 mil pacientes e conta com mais de 4 mil imagens de lesões. A diversidade de pacientes ajuda a treinar a inteligência artificial com exemplos variados, tornando o modelo mais preparado para identificar as características das lesões.

“Quando falamos em inteligência artificial aplicada à saúde, a qualidade e a diversidade dos dados são fundamentais. Uma tecnologia desenvolvida a partir de uma população específica pode não apresentar o mesmo desempenho quando aplicada a outros grupos. Por isso, construir uma base brasileira, com diferentes fototipos de pele, regiões, condições de vida e perfis epidemiológicos é essencial” ressaltou o secretário de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Fabiano Geraldo Pimenta Junior.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Walterson Rosa/MS Padilha defende proibição das bets e cita impacto no SUS
Fotos: Divulgação/Ascom Tenente Portela realiza vistoria no cemitério para prevenir a dengue
© José Cruz/Agência Brasil Médicos lançam guia para evitar recusa de mamografia digital
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h17
20°
Chuva Máxima: 23° - Mínima: 19°
21°

Sensação

5.51 km/h

Vento

99%

Umidade

Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Unimed
Portela FM
Sicoob
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Meganet
Agro Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Tarzan
Sicredi
Tarzan
Sala
APPATA
Agro Niederle
Lazzaretti
Meganet
F&J Santos
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Fitness
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Municípios
Região Noroeste - RS
Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica
Barra do Guarita - RS
Barra do Guarita adquire Toyota Corolla para transporte de pacientes
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Tarzan
Portela FM
Unimed
Vento Sul
Lazzaretti
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Últimas notícias
Há 1 hora Anatel publica novas regras para prevenir fraudes por meio de SMS
Há 1 hora SUS e Einstein desenvolvem IA para identificação de doenças de pele
Há 1 hora Alcolumbre retira maioridade penal da pauta e vai aguardar Câmara
Há 2 horas Uso de organizações sociais em contratos na saúde é questionado em audiência no Senado
Há 2 horas Davi vai analisar questões de Randolfe sobre situação de Flávio Bolsonaro
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Vento Sul
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Rádio Municipal
Portela FM
Meganet
Fitness
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres Atividade ocorre nesta quinta e sexta-feira, no Centro Cultural, e aborda a atuação do Sistema Único de Assistência Social em situações de emergência e calamidade pública
2
Há 7 dias Aposta do Mato Grosso leva prêmio de mais de R$ 324 milhões da Mega
3
Há 5 dias Governo alerta para golpe envolvendo o Auxílio Reconstrução
4
Há 5 dias 5ª Negócios Daqui terá mais de 130 expositores e programação musical em novembro
5
Há 6 dias Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
F&J Santos
Vento Sul
Portela FM
APPATA
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Unimed
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Portela FM
Lazzaretti
Fitness
Unimed
Sicoob
Sala
Folha Popular
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados