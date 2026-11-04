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Barra do Guarita adquire Toyota Corolla para transporte de pacientes

Veículo zero-quilômetro recebeu investimento de R$ 174,7 mil, por meio de recursos do Fundo Nacional de Saúde.

04/11/2026 19h41Atualizado há 3 horas
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

A Administração Municipal de Barra do Guarita adquiriu um veículo Toyota Corolla zero-quilômetro para reforçar a frota da Secretaria Municipal de Saúde. O automóvel será utilizado no transporte de pacientes e equipes de saúde em viagens de longa distância.

A aquisição teve investimento de R$ 174.722,50, viabilizado por meio de recursos do Fundo Nacional de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde. O repasse está identificado pela proposta nº 12438.307000/1160-02.

O novo veículo será destinado especialmente ao deslocamento de moradores que precisam realizar consultas, exames e tratamentos em centros médicos de referência regional.

Com a aquisição, o município busca oferecer melhores condições de transporte, proporcionando mais conforto e segurança aos pacientes durante os deslocamentos para atendimento fora do município.

Folha Popular: Com informações da Administração Municipal de Barra do Guarita.

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