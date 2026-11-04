WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Vento Sul
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
Tarzan
Lazzaretti
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Niederle
Geral

Receita apreende 15 toneladas de produtos irregulares no Porto do Rio

Carga proveniente da China continha cerca de 243 mil itens

04/11/2026 19h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Receita Federal apreendeu, nesta quarta-feira (4), contêiner com aproximadamente 15 toneladas de mercadorias irregulares no Porto do Rio de Janeiro. A carga, proveniente da China, continha cerca de 243 mil itens e foi avaliada em R$ 3,6 milhões.

Durante a fiscalização, a mercadoria foi inicialmente declarada como guarda-chuvas, produtos de baixo valor comercial. No entanto, a verificação física realizada pelos servidores da Receita Federal revelou a presença de cosméticos importados sem a devida anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de produtos com indícios de fraude de marcas regularmente registradas no Brasil.

A apreensão integra as ações da Operação Fronteira Receita Federal 2026, iniciativa de vigilância e repressão em rotas utilizadas para a prática de ilícitos como contrabando, descaminho e tráfico de drogas, armas, fauna e flora.

A ação reúne órgãos de segurança pública, fiscalização e defesa, promovendo o compartilhamento de inteligência e a atuação integrada no combate ao crime organizado.

Ao impedir a entrada de produtos irregulares no mercado nacional , a Receita Federal contribui para a proteção da saúde e da segurança dos consumidores, para a defesa da propriedade intelectual e para a promoção de um ambiente de concorrência leal entre as empresas que atuam regularmente no país.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fotos: Divulgação/Ascom Barra do Guarita adquire Toyota Corolla para transporte de pacientes
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 46 milhões nesta quarta-feira
© PF/Divulgação PF inaugura laboratório para combater garimpo ilegal na Amazônia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h17
20°
Chuva Máxima: 23° - Mínima: 19°
21°

Sensação

5.51 km/h

Vento

99%

Umidade

Folha Popular
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
Lazzaretti
Sala
Portela FM
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sala
Rádio Municipal
Ponto Grill
Unimed
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Sicredi
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Lazzaretti
Vento Sul
Sicoob
Meganet
Municípios
Região Noroeste - RS
Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica
Barra do Guarita - RS
Barra do Guarita adquire Toyota Corolla para transporte de pacientes
Lazzaretti
Portela FM
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Pizzaria Alcapone
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Fitness
Vento Sul
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 1 hora Anatel publica novas regras para prevenir fraudes por meio de SMS
Há 1 hora SUS e Einstein desenvolvem IA para identificação de doenças de pele
Há 1 hora Alcolumbre retira maioridade penal da pauta e vai aguardar Câmara
Há 2 horas Uso de organizações sociais em contratos na saúde é questionado em audiência no Senado
Há 2 horas Davi vai analisar questões de Randolfe sobre situação de Flávio Bolsonaro
Tarzan
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Portela FM
Agro Niederle
Rádio Municipal
Vento Sul
APPATA
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Lazzaretti
Sala
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres Atividade ocorre nesta quinta e sexta-feira, no Centro Cultural, e aborda a atuação do Sistema Único de Assistência Social em situações de emergência e calamidade pública
2
Há 7 dias Aposta do Mato Grosso leva prêmio de mais de R$ 324 milhões da Mega
3
Há 5 dias Governo alerta para golpe envolvendo o Auxílio Reconstrução
4
Há 5 dias 5ª Negócios Daqui terá mais de 130 expositores e programação musical em novembro
5
Há 6 dias Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
Meganet
Tarzan
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Fitness
Vento Sul
Portela FM
F&J Santos
Portela FM
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Sala
Unimed
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Fitness
Folha Popular
Ponto Grill
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Vento Sul
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados