Eduardo Leite confirma presença na 5ª Feira Negócios Daqui, em Tenente Portela

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmou presença na 5ª Feira Negócios Daqui – Edição Multissetorial, que será realizada de 6 a 8 de novembro, em Tenente Portela. A confirmação ocorreu nesta quarta-feira (4), durante agenda do prefeito Rosemar Antonio Sala em Porto Alegre.

Com a visita do governador, a organização anunciou mudanças na programação desta sexta-feira (6). A solenidade de abertura oficial da feira, inicialmente marcada para as 17h, foi antecipada para as 13h45.

A chegada de Eduardo Leite ao município está prevista para o meio-dia. Na sequência, ele participará de um almoço no Centro de Eventos Mantovani, com a presença de prefeitos e lideranças regionais.

Após o encontro, o governador seguirá para o Complexo da Avenida Santa Rosa, onde participará da abertura oficial da feira.

Também está sendo considerada uma possível visita ao Hospital Santo Antônio, mas a atividade ainda depende de confirmação e de ajustes na agenda oficial.

A presença do governador deve reunir representantes de diferentes municípios da região em um evento voltado à valorização da economia local, ao empreendedorismo e ao fortalecimento das relações institucionais.

Folha Popular: Com informações da organização da 5ª Feira Negócios Daqui.