WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
Portela FM
Niederle
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Geral

Moradores do campo receberão moradias do Minha Casa, Minha Vida

Programa beneficiará agricultores e quilombolas de 12 municípios

06/11/2026 08h39
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal autorizou a contratação de 716 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida Rural, que beneficiará agricultores familiares, trabalhadores rurais e famílias quilombolas de 12 municípios brasileiros.

As moradias integram o eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes do Novo PAC [Programa de Aceleração do Crescimento], que reúne investimentos em habitação, saneamento, drenagem e mobilidade para melhorar a qualidade de vida da população . O programa amplia a presença em comunidades rurais, em que o acesso a uma moradia adequada se soma à permanência das famílias no território e à continuidade da produção agrícola.

As 15 propostas contempladas estão distribuídas em três estados. O Maranhão concentra a maior parte dos atendimentos, com 620 moradias, seguido pelo Piauí, com 50 unidades, e pelo Rio Grande do Sul, com 46 unidades habitacionais.

No Maranhão, serão beneficiados os municípios de Aldeias Altas, Caxias, Colinas, Dom Pedro, Matões, Mirador, Olho d’Água das Cunhas, Olinda Nova do Maranhão, Penalva e São João do Soter. No Piauí, a cidade contemplada é Coivaras e, no Rio Grande do Sul, Formigueiro.

O perfil das entidades responsáveis pelas propostas mostra o alcance social dos investimentos. As associações quilombolas de Caxias (MA), Colinas (MA) e Formigueiro (RS) respondem por 146 das moradias autorizadas. Sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras na agricultura familiar de Aldeias Altas, Dom Pedro, Penalva e Coivaras somam outras 300 unidades.

As propostas são apresentadas por entidades públicas ou por organizações privadas sem fins lucrativos. A Caixa Econômica Federal é responsável pela análise e pela operacionalização das contratações. Em todo o país, o Minha Casa, Minha Vida já ultrapassou 2,7 milhões de moradias entregues.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafael Cardoso/Arquivo Pessoal Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
Foto: Divulgação/Ascom Eduardo Leite confirma presença na 5ª Feira Negócios Daqui, em Tenente Portela
© Fernando Frazão/Agência Brasil Operação contra fraudes faz 34 prisões em dez estados e no DF
Tenente Portela, RS
Atualizado às 08h15
19°
Tempo limpo Máxima: 27° - Mínima: 14°
19°

Sensação

8.6 km/h

Vento

76%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Folha Popular
Meganet
Mecânica Jaime
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
Portela FM
Fitness
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
APPATA
Tarzan
Sala
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Vento Sul
Sicoob
Fitness
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Eduardo Leite confirma presença na 5ª Feira Negócios Daqui, em Tenente Portela
Região Noroeste - RS
Brigada Militar apreende adolescente por tráfico de drogas em Três Passos
Agro Niederle
Ponto Grill
Portela FM
Vento Sul
APPATA
Unimed
Sala
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 17 minutos Moradores do campo receberão moradias do Minha Casa, Minha Vida
Há 17 minutos Enem: 90 itens, redação e 5h30 de duração; conheça estrutura da prova
Há 9 horas Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
Há 9 horas Fachin mantém prisão de cunhado de Vorcaro
Há 9 horas Mulheres defendem articulação em rede para ampliar participação
Meganet
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Agro Niederle
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Fitness
Vento Sul
Ponto Grill
F&J Santos
Rádio Municipal
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mais lidas
1
Há 7 dias Governo alerta para golpe envolvendo o Auxílio Reconstrução Cidadão não deve clicar em links enviados pela internet
2
Há 7 dias 5ª Negócios Daqui terá mais de 130 expositores e programação musical em novembro
3
Há 7 dias Brigada Militar apreende adolescente e cocaína em Três Passos
4
Há 6 dias Brigada Militar prende três pessoas nas proximidades do Presídio de Três Passos
5
Há 7 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Campo Novo
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Portela FM
Unimed
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Vento Sul
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Tarzan
Portela FM
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Unimed
APPATA
Fitness
Sala
Tarzan
Vento Sul
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados