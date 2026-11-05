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Brigada Militar apreende adolescente por tráfico de drogas em Três Passos

Foram apreendidas 41 porções de crack, dinheiro e um caderno de anotações durante a Operação Cerco Fechado

05/11/2026 21h43
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação 7º BPM
Foto: Divulgação 7º BPM

Um adolescente foi apreendido por tráfico de entorpecentes na tarde desta quinta-feira (5), em Três Passos. A ação foi realizada pela Brigada Militar durante atividades da Operação Cerco Fechado.

Durante a ocorrência, policiais militares localizaram e apreenderam 41 porções de crack, um pote utilizado para acondicionamento de entorpecentes, uma quantia em dinheiro e um caderno de anotações.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e os procedimentos legais.

A ação foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

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