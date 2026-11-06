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Senado participa da 72ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre

O Senado participa da 72ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que vai até o dia 15 de novembro, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da...

06/11/2026 18h59
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Estande do Senado está montando na Praça da Alfândega, local da Feira do Livro de Porto Alegre - Foto: Foto: Abelardo Mendes Jr. - Livraria do Senado
Estande do Senado está montando na Praça da Alfândega, local da Feira do Livro de Porto Alegre - Foto: Foto: Abelardo Mendes Jr. - Livraria do Senado

O Senado participa da 72ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que vai até o dia 15 de novembro, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da capital gaúcha. Com mais de 20 anos de participação, esta edição conta com o espaço O Senado na Praça, que apresenta ao público cerca de 230 títulos sobre legislação, história e literatura, além de promover lançamentos de livros e oficinas do programa e-Cidadania.

O estande reúne mais de 11 mil exemplares, vendidos a preço de custo. A programação inclui atividades da Livraria do Senado e do Conselho Editorial, responsável pela publicação de obras clássicas e históricas. Na quinta-feira (5), foi realizada uma roda de conversa sobre o livroA Era Cientificista, com o autor, Luis Rosenfield, e o consultor do Senado Rafael Silveira e Silva, doutor em Ciência Política. A obra analisa a influência das ideias positivistas e evolucionistas na formação de projetos políticos, jurídicos e educacionais no Brasil entre o final do século 19 e o início do século 20.

No dia 14 de novembro, às 14h, será lançado o livroPolítica com Alma — Um olhar humanista sobre a vida pública. O autor, senador Paulo Paim (PT-RS), apresenta sua trajetória e reflexões sobre justiça, democracia e dignidade humana. A publicação terá distribuição gratuita.

Oficinas do e-Cidadania

Nesta sexta-feira (6), o estande recebeu oficinas do e-Cidadania, voltadas a estudantes dos ensinos fundamental e médio. As atividades estimulam os jovens a elaborar e avaliar ideias legislativas para pensar em soluções para o país. As propostas apresentadas podem ser debatidas pelos senadores e virar leis.

Outras informações sobre a programação do Senado podem ser consultadas no perfil @livrariadosenado , no Instagram.

A Feira

Com programação totalmente gratuita, a Feira do Livro de Porto é um dos maiores eventos culturais da Região Sul e o mais antigo evento do gênero realizado de forma contínua no país. Ela reúne escritores brasileirose estrangeiros, ilustradores e outros profissionais do setor, com sessões de autógrafos, mesas-redondas, oficinas, palestras e apresentações artísticas. A escritora, antropóloga e educadora Heloisa Pires Lima é a patrona desta edição.

Mais informações sobre a programação da feira em Feira do Livro de Porto Alegre | Praça da Alfândega

No local, os visitantes têm acesso a livros sobre leis e obras do Conselho Editorial, além de serviços do Senado - Foto: Foto: Abelardo Mendes Jr. - Livraria do Senado
No local, os visitantes têm acesso a livros sobre leis e obras do Conselho Editorial, além de serviços do Senado - Foto: Foto: Abelardo Mendes Jr. - Livraria do Senado
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