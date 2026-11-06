WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Tarzan
Vento Sul
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Niederle
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Meganet
Educação

Enem: candidato pode saber local de prova por telefone

Novidade se soma à Página do Participante online

06/11/2026 21h34
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Os 5,05 milhões de candidatos confirmados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 têm à disposição um canal telefônico gratuito com inteligência e assistência virtual para informar o local de prova , em todas as 27 unidades da federação, nos dois próximos domingos, 8 e 15 de novembro.

A nova função, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), se soma à alternativa de consulta tradicional pela internet, na Página do Participante , no portal do instituto, onde o candidato poderá acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição.

A novidade para o candidato confirmar onde fará o Enem funciona por meio de ligação telefônica para o número 0800-616-161.

No início do atendimento, basta selecionar a opção 0, e seguir as orientações de voz do assistente virtual.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O sistema solicitará os números do Cadastro de Pessoas Física (CPF) do participante.

Para evitar vazamento de dados, o assistente virtual fará perguntas aleatórias com o objetivo de confirmar a identidade do usuário e para se certificar que o participante está mesmo inscrito no Enem.

Após a identificação e a confirmação da inscrição, o agente informará o local da prova.

É recomendável que o participante tenha em mãos papel e caneta para anotar a informação do endereço do local de prova e o número da sala de aplicação.

Pela internet, a consulta online na Página do Participante continua ativa . Esse sistema de consulta permanecerá disponível até o dia da prova.

Passo a passo:

  • acesse o site oficial.
  • clique em "entrar com Gov.br".
  • digite o CPF e a senha da conta cadastrada na plataforma Gov.br.
  • no menu lateral, selecione a opção "local de prova".
  • clique no ícone do assistente virtual para abrir o Cartão de Confirmação da Inscrição.

Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve nos dias de provas o Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem 2026.

Documento oficial

O Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem 2026 reúne todas as informações essenciais sobre a participação do candidato no exame.

Principais dados contidos no cartão:

  • número de inscrição do participante.
  • dados pessoais: nome completo, número do CPF e data de nascimento.
  • local de prova: nome da instituição de ensino, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado e CEP) e o número da sala.
  • datas e horários: os dias de aplicação das provas (8 e 15 de novembro de 2026), horários de abertura e fechamento dos portões e início/término do exame.
  • opção de língua estrangeira escolhida pelo candidato (inglês ou espanhol).

Quando solicitados e aprovados pelo Inep, haverá dados sobre tratamento pelo nome social destinado a travestis, transexuais, transgêneros e, ainda sobre atendimentos especializados, com informações acerca de recursos de acessibilidade, por exemplos para pessoas com deficiência física e intelectual, gestantes, idosos, com diabetes e outras condições previstas no edital do Enem 2026 .

Escola

Em todo o país são cerca de 10 mil novos pontos com a estratégia de aproximar o exame dos participantes e facilitar o acesso às provas, em mais de 1,7 mil municípios de 26 estados mais o Distrito Federal.

Entre os 1,960 milhão de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, 80% farão o exame na própria escola em que estudam, de acordo com o Inep.

A medida deve reduzir a necessidade de deslocamentos, especialmente para quem mora longe dos locais tradicionalmente adotados para a aplicação. Além de facilitar a organização dos participantes, a proximidade pode contribuir para que os estudantes cheguem com mais tranquilidade nos dias de prova.

Provas

No primeiro dia do Enem, serão aplicadas as provas de linguagens (Português, Literatura, Inglês/Espanhol) e ciências humanas (artes, educação física, tecnologias, história, geografia, filosofia e sociologia), com total de 90 questões, além da prova de redação, com até 30 linhas.

O exame terá 5 horas e 30 minutos de duração.

No segundo domingo de Enem, 15 de novembro, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como as de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil Alunos de escola pública em Goiás contam com aulões para o Enem
© Tomaz Silva/Agência Brasil Enem: cidades de Seara e Canoinhas (SC) têm locais de prova alterados
© Tomaz Silva/Agência Brasil Cursos populares ajudam mulheres a retomar estudos para o Enem
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
20°
Parcialmente nublado Máxima: 27° - Mínima: 14°
21°

Sensação

2.99 km/h

Vento

97%

Umidade

Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Portela FM
Meganet
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Fitness
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Folha Popular
Sala
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
Sala
Sicredi
Sicoob
Vento Sul
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Eduardo Leite confirma presença na 5ª Feira Negócios Daqui, em Tenente Portela
Região Noroeste - RS
Brigada Militar apreende adolescente por tráfico de drogas em Três Passos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
Portela FM
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Vento Sul
APPATA
Sala
Sicoob
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 2 horas Enem: candidato pode saber local de prova por telefone
Há 2 horas Justiça suspende decisão que liberou o funcionamento de três bets
Há 3 horas Alunos de escola pública em Goiás contam com aulões para o Enem
Há 4 horas Lula sanciona exame que irá avaliar qualidade de alunos de medicina
Há 5 horas Enem: cidades de Seara e Canoinhas (SC) têm locais de prova alterados
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
Portela FM
Unimed
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
APPATA
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Agro Niederle
Lazzaretti
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias Brigada Militar prende três pessoas nas proximidades do Presídio de Três Passos Abordagem resultou na apreensão de seis celulares que, segundo a ocorrência, seriam arremessados para o interior do estabelecimento prisional
2
Há 7 dias Programa oferece cursos gratuitos sobre IA para professores
3
Há 6 dias Corinthians encerra jejum com vitória sobre o Mirassol: 2 a 0
4
Há 6 dias Inscrições para Prêmio Desenvolvimento em Jogo terminam neste domingo
5
Há 2 dias Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Sala
APPATA
Sicoob
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
F&J Santos
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Vento Sul
Portela FM
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Sala
Ponto Grill
Fitness
Agro Niederle
Vento Sul
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Sicredi
Folha Popular
Meganet
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados