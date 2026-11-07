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Educação

Enem: confira as regras da redação e dicas para um texto nota 1.000

Relembre os últimos temas cobrados na redação do Enem

07/11/2026 08h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Prova de Redação será um dos desafios dos mais de 5 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo.

A avaliação conta com textos de apoio para que o candidato discorra, em até 30 linhas, sobre o tema proposto.

Para ter um bom desempenho, é importante que o candidato conheça o estilo da prova e as regras da redação do Enem, que são detalhadas no Guia do Participante .

Texto dissertativo-argumentativo

No texto do tipo dissertativo-argumentativo, o autor deverá defender um ponto de vista sobre determinado assunto. A redação deve ser fundamentada com argumentos, com o objetivo de convencer o leitor sobre determinada opinião .

“É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Por isso, a dupla natureza desse tipo textual: é argumentativo, porque defende um ponto de vista, uma opinião, e é dissertativo, porque utiliza explicações para justificá-lo”, explica o Guia do Participante.

Avaliação

Os avaliadores vão atribuir notas de 0 a 200 a cinco competências textuais presentes na redação. A soma delas compõe a nota total, que pode chegar a 1.000 pontos.

As cinco competências avaliadas na redação do Enem são:

  • demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;
  • compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema;
  • selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;
  • demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;
  • elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

É importante lembrar que o candidato deve passar o rascunho a limpo na Folha de Redação , que será corrigida pelos avaliadores. Deve-se reservar um tempo específico para fazer essa transcrição, uma vez que a folha de rascunho não é levada em conta na correção.

Temas

O professor de redação Renato Júdice explicou, em entrevista à Rádio Nacional , que a prova não cobra grandes temas genéricos, mas um recorte específico, delimitado por textos motivadores.

Ou seja, o tema não será, por exemplo, “inteligência artificial”, mas algum aspecto específico do assunto, como o uso da IA na educação. Confira abaixo a lista de temas das 10 últimas edições.

Como sugestão de estrutura, o professor sugere organizar o texto em quatro parágrafos:

  • Uma introdução que apresente o tema e a tese;
  • Dois parágrafos de desenvolvimento, cada um aprofundando uma dimensão diferente do problema;
  • Uma conclusão com a proposta de intervenção.

O último item é obrigatório e significa propor uma intervenção para o problema apresentado pela frase temática, sugerindo uma iniciativa que busque enfrentá-lo.

Essa solução não pode ser genérica, como indica o professor Júdice. O candidato não pode simplesmente dizer "a sociedade precisa mudar" ou "o governo tem que tomar providências". Para uma porposta consistente, é necessário indicar o que poderia ser feito, por quem e com quais recursos.

“A redação do Enem é um exercício de cidadania intelectual. O estudante precisa ler um problema público, assumir uma posição responsável e demonstrar que consegue transformar diagnóstico em proposição", recomenda.

O que pode zerar a redação?

Entre as situações que podem levar à nota zero ou anulação, previstas no edital, estão:

  • fuga ao tema;
  • textos menores do que 8 linhas;
  • inclusão de trecho deliberadamente desconectado do tema proposto;
  • desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa;
  • desrespeito à seriedade do exame.

Relembre os últimos 10 temas da redação do Enem

2025: Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira

2024 : Desafios para a valorização da herança africana no Brasil

2023: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil

2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil

2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

Resenha Enem

No domingo, a partir das 19h30, a Agência Brasil promove a live Resenha do Enem. A transmissão ao vivo contará com professores convidados para comentar as questões e a redação, e poderá ser acompanhada pelo YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil , além de emissoras da Rádio Nacional .

*com informações da Radioagência Nacional .

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