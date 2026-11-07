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Rio de Janeiro registra chuva intensa e rajadas de vento

Previsão indica chuva até o fim da manhã de domingo (8)

07/11/2026 19h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O estado do Rio de Janeiro registrou chuvas de moderadas a intensas e rajadas de vento na capital e em diversos municípios neste sábado (7). A previsão é de chuva até o fim da manhã de domingo (8).

De acordo com a Defesa Civil estadual, ocorreram alagamentos na Penha, na zona norte da capital. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a chuva e o vento derrubaram barracas de feira.

Diante da situação, o governo do estado informou, em nota, que intensificou o monitoramento das chuvas.

De acordo com aviso meteorológico enviado a todo o estado às 9h, um sistema de baixa pressão e uma frente fria devem provocar pancadas de chuva de moderadas a fortes em todo o território fluminense até o fim da manhã de domingo (8).

Segundo o governo, a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão em alerta para atender às ocorrências de emergência. A Força Especial da Defesa Civil acompanha a situação em tempo real.

A orientação é que a população permaneça em local seguro.

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