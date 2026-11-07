WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Vento Sul
Fitness
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Portela FM
Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
Unimed
Pizzaria Alcapone
Tenente Portela

Eduardo Leite destaca investimentos de R$ 28 milhões no Hospital Santo Antônio

Durante visita a Tenente Portela, governador conheceu equipamentos e melhorias na estrutura hospitalar, incluindo a ampliação da UTI adulto e a modernização do bloco cirúrgico

07/11/2026 20h35
Por: Júlio Santos
Foto: Júlio Santos/FP
Foto: Júlio Santos/FP

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visitou o Hospital Santo Antônio (HSA), em Tenente Portela, na manhã de sexta-feira, 6 de novembro. Durante a passagem pela instituição, acompanhou os investimentos realizados pelo Governo do Estado na estrutura hospitalar, por meio dos programas Avançar e Assistir, e conheceu os equipamentos e serviços que estão ampliando a capacidade de atendimento da instituição.

Em entrevista concedida durante a agenda, Leite afirmou que os investimentos no hospital somam R$ 28 milhões. Desse total, segundo ele, R$ 18 milhões foram repassados diretamente pela Secretaria Estadual da Saúde e outros R$ 10 milhões resultam de uma parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

“Em total são 28 milhões de reais só no Hospital Santo Antônio”, afirmou o governador, ao detalhar os recursos destinados à instituição.

Obras, equipamentos e novos serviços

Entre os investimentos apresentados a Leite estão a aquisição do equipamento de ressonância magnética, a implantação da nova UTI adulto, a ampliação do bloco cirúrgico, a modernização da unidade pediátrica e a compra de novos equipamentos.

A nova UTI adulto deverá passar dos atuais 10 para 20 leitos, todos destinados ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme o governador, a previsão apresentada pelo hospital é entregar a estrutura até o início de 2027.

Os recursos do Programa Avançar contemplam obras e aquisição de equipamentos, enquanto o Programa Assistir contribui para o custeio dos atendimentos ambulatoriais e das especialidades médicas, fortalecendo a oferta de serviços pelo SUS.

Leite também mencionou o serviço Ser Mulher, voltado à saúde especializada feminina, que, segundo ele, já havia possibilitado o atendimento de 1,7 mil mulheres desde o início de 2026.

Governador menciona manifestação da presidente do hospital

Durante seu pronunciamento, após a visita, Eduardo Leite também fez referência à conversa com a presidente do Hospital Santo Antônio, Mirna Braucks. Segundo ele, ela destacou a situação financeira enfrentada anteriormente pela instituição, com atrasos nos repasses de recursos.

“A gente tinha meses e meses de atraso dos pagamentos ao hospital”, relatou o governador, reproduzindo a manifestação de Mirna. Na sequência, Leite afirmou que o atual governo quitou dívidas de administrações anteriores, manteve a regularidade dos pagamentos e abriu espaço para novos investimentos na estrutura hospitalar.

O governador relacionou a situação do HSA a uma política estadual de recuperação dos repasses e ampliação dos investimentos na rede hospitalar. Em sua fala, mencionou que outros hospitais gaúchos também receberam recursos do Estado.

A visita permitiu apresentar ao governador os resultados das parcerias entre o Governo do Estado e o Hospital Santo Antônio, instituição que atende pacientes de Tenente Portela e de diversos municípios da Região Celeiro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil Anvisa vai certificar insumos farmacêuticos ativos fabricados no país
© Paulo Pinto/Agencia Brasil Municípios da tríplice fronteira recebem mobilização contra o sarampo
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo SUS e Einstein desenvolvem IA para identificação de doenças de pele
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h15
17°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 15°
17°

Sensação

12.02 km/h

Vento

84%

Umidade

F&J Santos
Tarzan
Meganet
Folha Popular
Sala
Rádio Municipal
Portela FM
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
APPATA
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
Agro Niederle
Fitness
F&J Santos
Agro Niederle
APPATA
Vento Sul
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
Sala
Pizzaria Alcapone
Municípios
Tenente Portela - RS
Secretário estadual de Turismo destaca potencial da Região Celeiro e anuncia ações de divulgação
Tenente Portela - RS
Representante da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural destacou a importância do setor durante a abertura da 5ª Feira Negócios Daqui
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Pizzaria Alcapone
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Ponto Grill
Portela FM
Lazzaretti
Vento Sul
Sala
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 6 minutos Secretário estadual de Turismo destaca potencial da Região Celeiro e anuncia ações de divulgação
Há 17 minutos Representante da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural destacou a importância do setor durante a abertura da 5ª Feira Negócios Daqui
Há 26 minutos Eduardo Leite destaca investimentos de R$ 28 milhões no Hospital Santo Antônio
Há 41 minutos Prefeito destaca expectativa de público recorde na 5ª Feira Negócios Daqui
Há 1 hora Frente fria provoca queda de temperatura e risco de tempestades
Rádio Municipal
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Meganet
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
APPATA
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Mais lidas
1
Há 3 dias Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica Estruturas foram derrubadas pelos fortes ventos no interior do município. Equipes da RGE trabalham na reconstrução da linha de transmissão.
2
Há 5 dias Semana de Educação Midiática terá atividades em todas as regiões
3
Há 5 dias Lembranças e saudades marcam Dia de Finados em Brasília
4
Há 6 dias Tenente Portela reconhece escolas pelos avanços nos indicadores educacionais
5
Há 7 dias Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de novembro de 2026
Sala
Sicoob
Portela FM
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicredi
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Meganet
Pizzaria Alcapone
Fitness
Ponto Grill
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Portela FM
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
APPATA
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Mecânica Jaime
Folha Popular
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
Vento Sul
Ponto Grill
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados