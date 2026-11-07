Eduardo Leite destaca investimentos de R$ 28 milhões no Hospital Santo Antônio

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visitou o Hospital Santo Antônio (HSA), em Tenente Portela, na manhã de sexta-feira, 6 de novembro. Durante a passagem pela instituição, acompanhou os investimentos realizados pelo Governo do Estado na estrutura hospitalar, por meio dos programas Avançar e Assistir, e conheceu os equipamentos e serviços que estão ampliando a capacidade de atendimento da instituição.

Em entrevista concedida durante a agenda, Leite afirmou que os investimentos no hospital somam R$ 28 milhões. Desse total, segundo ele, R$ 18 milhões foram repassados diretamente pela Secretaria Estadual da Saúde e outros R$ 10 milhões resultam de uma parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

“Em total são 28 milhões de reais só no Hospital Santo Antônio”, afirmou o governador, ao detalhar os recursos destinados à instituição.

Obras, equipamentos e novos serviços

Entre os investimentos apresentados a Leite estão a aquisição do equipamento de ressonância magnética, a implantação da nova UTI adulto, a ampliação do bloco cirúrgico, a modernização da unidade pediátrica e a compra de novos equipamentos.

A nova UTI adulto deverá passar dos atuais 10 para 20 leitos, todos destinados ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme o governador, a previsão apresentada pelo hospital é entregar a estrutura até o início de 2027.

Os recursos do Programa Avançar contemplam obras e aquisição de equipamentos, enquanto o Programa Assistir contribui para o custeio dos atendimentos ambulatoriais e das especialidades médicas, fortalecendo a oferta de serviços pelo SUS.

Leite também mencionou o serviço Ser Mulher, voltado à saúde especializada feminina, que, segundo ele, já havia possibilitado o atendimento de 1,7 mil mulheres desde o início de 2026.

Governador menciona manifestação da presidente do hospital

Durante seu pronunciamento, após a visita, Eduardo Leite também fez referência à conversa com a presidente do Hospital Santo Antônio, Mirna Braucks. Segundo ele, ela destacou a situação financeira enfrentada anteriormente pela instituição, com atrasos nos repasses de recursos.

“A gente tinha meses e meses de atraso dos pagamentos ao hospital”, relatou o governador, reproduzindo a manifestação de Mirna. Na sequência, Leite afirmou que o atual governo quitou dívidas de administrações anteriores, manteve a regularidade dos pagamentos e abriu espaço para novos investimentos na estrutura hospitalar.

O governador relacionou a situação do HSA a uma política estadual de recuperação dos repasses e ampliação dos investimentos na rede hospitalar. Em sua fala, mencionou que outros hospitais gaúchos também receberam recursos do Estado.

A visita permitiu apresentar ao governador os resultados das parcerias entre o Governo do Estado e o Hospital Santo Antônio, instituição que atende pacientes de Tenente Portela e de diversos municípios da Região Celeiro.