WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Meganet
Sicredi
Sala
Pizzaria Alcapone
Niederle
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Vento Sul
APPATA
Fitness
Sicoob
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Educação

Notas do Enem são critério de acesso para faculdades públicas

Exame é usado ainda para Fies, ProUni e acesso a graduação em Portugal

08/11/2026 08h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no país. Diversas instituições de ensino superior públicas e privadas usam o resultado da prova como critério para acesso a seus cursos de graduação.

A nota do Enem é usada, por exemplo, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). O Sisu é uma plataforma usada por várias instituições de ensino superior públicas para selecionar seus novos estudantes.

Sisu

Ao se inscrever na plataforma depois da divulgação das notas do Enem deste ano, o estudante passa a concorrer por vagas em cursos dessas instituições. O Sisu consegue recuperar automaticamente as notas das últimas três edições do Enem.

Os participantes do Sisu podem escolher os cursos que deseja fazer e as instituições onde deseja estudar. E sua nota do Enem é o critério de classificação para as universidades que aderem ao Sisu. Portanto, quanto maior a nota do Exame Nacional, maiores são as chances de o estudante ingressar no curso e universidade de sua escolha.

ProUni

Outra função do Enem é servir como processo seletivo para o Programa Universidade para Todos (ProUni) , que concede bolsas de estudo integrais ou parciais (50% do valor do curso) em cursos de graduação de instituições de ensino superior privadas.

O ProUni, no entanto, é voltado apenas para um público específico: pessoas com renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo (para bolsas integrais) e aqueles com renda familiar bruta mensal per capita até três salários mínimos (para bolsas parciais). Também há outras condicionalidades para participar do programa.

Fies

A nota do Enem também pode ser usada para acessar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do MEC, que concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas.

Para participar do Fies , o estudante precisa ter realizado o Enem. Além disso, é necessário ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas e nota maior que zero na redação.

Portugal

Aqueles que desejam estudar no exterior, o Enem também é aceito como forma de ingresso em pelo menos 25 instituições de ensino superior de Portugal , entre elas a Universidade do Minho, a Universidade Católica Portuguesa e a Universidade de Aveiro.

Conclusão do ensino médio

Além disso, pessoas que ainda não tenham concluído o ensino médio podem aproveitar o Enem como certificação de conclusão desta etapa da educação básica.

Mas só podem fazer isso pessoas com 18 anos completos até este domingo (8). Elas precisam ainda ter informado, no ato da inscrição, que pretendem usar os resultados do exame para fins de certificação de conclusão do ensino médio.

A certificação só é emitida para aqueles que consigam desempenhos mínimos de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame e de 500 pontos na redação.

Resenha Enem

No domingo, a partir das 19h30, a Agência Brasil promove a live Resenha do Enem. A transmissão ao vivo contará com professores convidados para comentar as questões e a redação, e poderá ser acompanhada pelo YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil , além de emissoras da Rádio Nacional .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Enem 2026: candidatos precisam chegar antes das 13h no local da prova
© Angelo Miguel/MEC Enem 2026: saiba o que levar no dia da prova
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Enem: confira as regras da redação e dicas para um texto nota 1.000
Tenente Portela, RS
Atualizado às 07h15
12°
Parcialmente nublado Máxima: 18° - Mínima: 11°
12°

Sensação

12.74 km/h

Vento

88%

Umidade

Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mecânica Jaime
Folha Popular
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Sicoob
Agro Niederle
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
APPATA
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Fitness
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
Sicredi
Vento Sul
Sala
Lazzaretti
Meganet
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Municípios
Região Noroeste - RS
Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
Tenente Portela - RS
Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais
Pizzaria Alcapone
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Portela FM
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Vento Sul
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 24 minutos Notas do Enem são critério de acesso para faculdades públicas
Há 55 minutos Enem 2026: candidatos precisam chegar antes das 13h no local da prova
Há 11 horas Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
Há 11 horas Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais
Há 11 horas 5ª Feira Negócios Daqui é aberta oficialmente com presença de autoridades
Tarzan
Portela FM
Fitness
Agro Niederle
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Meganet
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Vento Sul
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
APPATA
Mais lidas
1
Há 4 dias Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica Estruturas foram derrubadas pelos fortes ventos no interior do município. Equipes da RGE trabalham na reconstrução da linha de transmissão.
2
Há 5 dias Semana de Educação Midiática terá atividades em todas as regiões
3
Há 4 dias Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 46 milhões nesta quarta-feira
4
Há 6 dias Lembranças e saudades marcam Dia de Finados em Brasília
5
Há 7 dias Tenente Portela reconhece escolas pelos avanços nos indicadores educacionais
APPATA
Sicredi
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Unimed
Vento Sul
Sala
Agro Niederle
Portela FM
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Portela FM
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Folha Popular
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Tarzan
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Unimed
Fitness
Agro Niederle
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados