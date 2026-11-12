WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Niederle
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Lazzaretti
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Sicoob
Vento Sul
Meganet
APPATA
Portela FM
Unimed
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
Educação

Conheça as novas diretrizes da educação profissional e tecnológica

Documento incorpora inteligência artificial à formação

12/11/2026 13h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A educação profissional e tecnológica no país deve seguir novas diretrizes de ensino. Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) prevê prioridades quanto à organização, ao planejamento e à oferta de cursos nessa modalidade.

O documento homologado na terça-feira (10) pelo Ministério da Educação (MEC) atualiza e revisa a Resolução do CNE/CP nº1 de 2021 , de acordo com as mudanças na legislação educacional brasileira e as transformações tecnológicas.

“O objetivo é atender às enormes mudanças no mundo do trabalho e da sociedade ao mesmo tempo, com rigor necessário para que a educação de qualidade seja obrigatoriamente oferecida a todos os jovens e adultos”, explica o presidente do CNE, Cesar Callegari.

Formação integral e IA

Um dos pontos centrais do documento é a formação integral , associando ensino, pesquisa, inovação, ciência e tecnologia; ao mesmo tempo em que valoriza um profissional preparado não apenas para exercer a profissão, mas que tenha autonomia intelectual e consciência crítica aos desafios do ambiente de trabalho e da sociedade.

Além disso, orienta as instituições de ensino a considerarem estudos e experiências anteriores dos estudantes – cursos formais de qualificação profissional ou conhecimentos adquiridos em ambientes informais.

O documento também traz pela primeira vez, de maneira expressa, a incorporação da inteligência artificial aos debates sobre formação profissional. Esse conhecimento deve ser ensinado levando-se em consideração a ética no uso de IA, preparado os estudantes para compreenderem os impactos sociais, econômicos e culturais das tecnologias.

Itinerários formativos

A nova proposta para a também favorece a mobilidade entre diferentes cursos e níveis de ensino, que são organizados nos seguintes itinerários formativos:

  • Qualificação profissional, composta por formação inicial, destinada ao trabalho, e formação continuada, destinada à atualização e aperfeiçoamento profissional;
  • Educação profissional e técnica de nível médio, que engloba os cursos técnicos, os cursos de qualificação profissional técnica e os cursos de especialização profissional técnica;
  • Educação profissional de tecnológica de graduação e pós-graduação, que inclui os cursos superiores de tecnologia, os cursos de qualificação profissional tecnológica e os cursos de especialização profissional tecnológica – pós-graduação lato sensu.

Todos os eixos devem ser articulados aos arranjos produtivos locais; economia solidária, verde, circular, digital e do cuidado; a estrutura socioeconômica e tecnológica do trabalho; as tecnologias digitais, incluída a inteligência artificial – IA; e metodologias ativas de aprendizagem.

Acompanhamento dos estudantes

Há ainda a previsão de acompanhamento dos estudantes por, pelo menos, dois anos após a conclusão dos cursos técnicos. O objetivo é produzir informações sobre a inserção profissional e as trajetórias desses alunos, com o intuito de avaliar e aperfeiçoar os projetos pedagógicos dos cursos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Joédson Alves/Agência Brasil Enem 2026: entenda como funciona a Teoria da Resposta ao Item
© Tomaz Silva/Agência Brasil MEC fixa novas normas para educação de alunos com altas habilidades
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil MEC aprova diretrizes para uso de IA em cada etapa da educação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h15
28°
Chuvas esparsas Máxima: 29° - Mínima: 17°
31°

Sensação

8.21 km/h

Vento

70%

Umidade

Agro Niederle
F&J Santos
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
Folha Popular
Sicredi
Fitness
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Portela FM
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Unimed
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Lazzaretti
Ponto Grill
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Sala
Mecânica Jaime
APPATA
Vento Sul
Unimed
Sicredi
F&J Santos
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Arita Bergmann visita Hospital Santo Antônio e destaca investimentos estaduais de R$ 28 milhões
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por contrabando e descaminho em Três Passos
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Sala
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 1 hora Congresso aprova 24 projetos com crédito suplementar para ministérios
Há 1 hora EBC recebe selo Diamante em avaliação de transparência pública
Há 2 horas Quase 70 milhões já emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional
Há 2 horas Davi defende respeito a divergências e fortalecimento do Parlamento
Há 2 horas Executivo terá novas possibilidades de remanejamento e suplementação de despesas
Sicoob
Tarzan
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Portela FM
Lazzaretti
Unimed
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
APPATA
Meganet
Sala
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul Comissária de Polícia Civil Luciana Rolim, da Delegacia de Polícia de Três Passos, abordou a importância do acolhimento, da escuta e das redes de apoio durante encontro com cerca de 200 participantes.
2
Há 5 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais
3
Há 7 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
4
Há 7 dias Fachin mantém prisão de cunhado de Vorcaro
5
Há 7 dias Operação contra fraudes faz 34 prisões em dez estados e no DF
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Portela FM
Meganet
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Fitness
Rádio Municipal
Portela FM
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Tarzan
Vento Sul
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
Sala
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Tarzan
Meganet
Unimed
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados