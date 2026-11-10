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Economia

Movimentos sociais denunciam proposta do mercado de corte de gastos

Entidades pedem manutenção de direitos sociais e taxação de ricos

10/11/2026 14h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Movimentos sociais e sindicais publicaram um manifesto criticando a proposta do mercado financeiro de corte de gastos como forma de equilibrar as contas públicas. As entidades pedem uma política fiscal que “garanta direitos, enfrente privilégios e distribua riqueza”.

“No dia seguinte à eleição [26 de outubro], o mercado financeiro voltou a pressionar pela adoção de medidas de ajuste fiscal que colocam os cortes de gastos e investimentos no centro das decisões econômicas. Vale lembrar que essa foi uma proposta derrotada nas urnas”, diz o documento.

A Carta Aberta à Sociedade Brasileira é assinada por quase 100 entidades da sociedade civil e defende a reforma do atual arcabouço fiscal, que limita os gastos da União, para atender às “demandas expressas nas urnas, e não às dos mercados financeiros”.

As organizações destacam a mobilização social que contribuiu para reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e denunciam as “supostas motivações técnicas” por trás da proposta de corte de gastos da União.

O documento defende, entre outros pontos, a valorização dos servidores públicos e a preservação dos pisos do financiamento da saúde e da educação públicas , além da manutenção da vinculação da aposentadoria e benefícios sociais ao reajuste do salário-mínimo.

O manifesto é assinado pelas seis principais centrais sindicais do país, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), além de movimentos com o dos Sem Terra (MST), Sem Teto (MTST) e de estudantes, como a União Nacional dos Estudantes (UNE).

Também subscreveram o documento, entre outros, o Conselho Federal de Economia (Confecon), a Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica (ABPHE), a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas do Brasil (Ange) e a Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP).

As entidades defendem uma política fiscal capaz de fortalecer a economia, promover investimentos e assegurar o equilíbrio das contas públicas, “mas sem terrorismo”.

A carta argumenta que é possível equilibrar as contas por meio do crescimento econômico, redução de juros e maior “justiça tributária para que quem concentra mais renda e patrimônio contribua proporcionalmente mais para o financiamento do Estado”.

As organizações sindicais, sociais e de especialistas lembram que são os juros elevados o principal responsável pelo aumento da dívida pública, pedindo medidas para reduzir os juros reais cobrados no Brasil, que são os maiores do mundo .

“Um argumento supostamente técnico não pode servir para ocultar escolhas políticas que buscam transformar a redução de direitos sociais em uma exigência inevitável”, diz trecho da carta aberta.

As entidades ainda defendem que a responsabilidade fiscal não é sinônimo de retirada de direitos, "precarização" dos serviços públicos e que não pode contribuir para a concentração de riqueza.

“Não é razoável transferir o peso do ajuste para trabalhadores e trabalhadoras, aposentados e aposentadas e para a população que mais depende dos serviços públicos, sem enfrentar os privilégios e as distorções que persistem no sistema econômico e tributário brasileiro”, afirmam as organizações brasileiras.

Entenda o debate fiscal

Com a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agentes do mercado financeiro tem cobrado por um corte de gastos como forma de estabilizar a dívida pública, que saiu de 71,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 para cerca de 82,9% do PIB em agosto de 2026.

Por outro lado, economistas críticos a essa proposta destacam que, como são os juros altos os maiores responsáveis pelo aumento da dívida, deve-se buscar uma política alternativa que contribua para a redução dos juros praticados pelo Banco Central (BC).

Os juros elevados são a principal causa do aumento da dívida pública , segundo dados do BC. Nos últimos doze meses, os juros consumiram mais de R$ 1,1 trilhão do orçamento público, o que representa 8,9% do PIB brasileiro.

Em declarações recentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sinalizado que o governo vai defender a responsabilidade fiscal sem prejudicar benefícios e programas sociais.

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