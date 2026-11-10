WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Hospital Santo Antonio
Meganet
Portela FM
Sicoob
Rádio Municipal
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Vento Sul
APPATA
Unimed
Fitness
Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Senado Federal

Sargento Reginauro cobra ações efetivas contra o crime organizado

O senador Sargento Reginauro (PSDB-CE) disse nesta terça-feira (10) que o combate ao crime organizado exige ações efetivas dos governos estaduais e...

10/11/2026 17h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Sargento Reginauro (PSDB-CE) disse nesta terça-feira (10) que o combate ao crime organizado exige ações efetivas dos governos estaduais e federal, além da simples aprovação de leis. Em pronunciamento no Plenário, ele afirmou que a PEC da Segurança Pública precisa “sair do papel” e resultar em medidas concretas para enfrentar a atuação de facções no país. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2025 foi aprovada pelo Senado no dia 3 de novembro.

O parlamentar, que atuou por 25 anos no Corpo de Bombeiros do Ceará, afirmou que seu estado enfrenta problemas relacionados ao domínio territorial por organizações criminosas.

— Nós não podemos assumir que o crime é mais forte do que o Estado brasileiro, porque não é. Nós temos polícias bem treinadas, bem armadas. Nós temos o Exército, se for necessário. Nós temos a Polícia Federal, as polícias militares, as polícias civis. E por que nós estamos ainda patinando e perdendo essa guerra? Porque falta atitude — afirmou o senador.

Reginauro relatou que, no Ceará, grupos criminosos passaram a interferir em atividades econômicas, como a distribuição de água mineral, o fornecimento de internet e a comercialização de gás de cozinha. Segundo ele, a Polícia Militar tem feito escolta para a venda de água, após ameaças de criminosos a empresários que se recusaram a pagar propina.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O diretor-executivo da IFI, Marcus Pestana, discursa durante as comemorações dos dez anos da entidade - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Instituição Fiscal Independente celebra dez anos de criação
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Chico Rodrigues comemora aprovação da PEC da Segurança Pública
A Medida Provisória 1.376/2026 foi analisada por uma comissão mista (composta por senadores e deputados federais) - Foto: Ton Molina/Agência Senado Comissão altera MP de renegociação de dívidas rurais para ampliar beneficiários
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h15
17°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
17°

Sensação

4.43 km/h

Vento

79%

Umidade

APPATA
Mecânica Jaime
Portela FM
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Folha Popular
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Vento Sul
Unimed
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Claudenir Scherer cumpre agenda em Brasília para reivindicar melhorias para Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Festival Danças Daqui distribui R$ 42 mil a seis entidades culturais de Tenente Portela
Ponto Grill
Sicoob
Portela FM
F&J Santos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
Unimed
Lazzaretti
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
APPATA
Sicredi
Tarzan
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 50 minutos Instituição Fiscal Independente celebra dez anos de criação
Há 50 minutos Chico Rodrigues comemora aprovação da PEC da Segurança Pública
Há 50 minutos Comissão altera MP de renegociação de dívidas rurais para ampliar beneficiários
Há 50 minutos MEC aprova diretrizes para uso de IA em cada etapa da educação
Há 1 hora Senado aprova sessão especial em homenagem ao navegador Amyr Klink
Unimed
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ponto Grill
Portela FM
Fitness
Sala
Pizzaria Alcapone
Meganet
Vento Sul
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
Mais lidas
1
Há 3 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais Na sequência da série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio, a psicóloga Márcia Viviane Seevaldt Steiger fala sobre o trabalho da Psicologia Hospitalar, a humanização do atendimento e os projetos desenvolvidos pela equipe.
2
Há 3 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
3
Há 6 dias Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica
4
Há 7 dias Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 46 milhões nesta quarta-feira
5
Há 5 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mecânica Jaime
Portela FM
Tarzan
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
Portela FM
Fitness
Meganet
Fitness
Vento Sul
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Ponto Grill
Rádio Municipal
Meganet
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Sicredi
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados