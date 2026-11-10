Sargento Reginauro cobra ações efetivas contra o crime organizado

O senador Sargento Reginauro (PSDB-CE) disse nesta terça-feira (10) que o combate ao crime organizado exige ações efetivas dos governos estaduais e federal, além da simples aprovação de leis. Em pronunciamento no Plenário, ele afirmou que a PEC da Segurança Pública precisa “sair do papel” e resultar em medidas concretas para enfrentar a atuação de facções no país. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2025 foi aprovada pelo Senado no dia 3 de novembro.

O parlamentar, que atuou por 25 anos no Corpo de Bombeiros do Ceará, afirmou que seu estado enfrenta problemas relacionados ao domínio territorial por organizações criminosas.

— Nós não podemos assumir que o crime é mais forte do que o Estado brasileiro, porque não é. Nós temos polícias bem treinadas, bem armadas. Nós temos o Exército, se for necessário. Nós temos a Polícia Federal, as polícias militares, as polícias civis. E por que nós estamos ainda patinando e perdendo essa guerra? Porque falta atitude — afirmou o senador.

Reginauro relatou que, no Ceará, grupos criminosos passaram a interferir em atividades econômicas, como a distribuição de água mineral, o fornecimento de internet e a comercialização de gás de cozinha. Segundo ele, a Polícia Militar tem feito escolta para a venda de água, após ameaças de criminosos a empresários que se recusaram a pagar propina.