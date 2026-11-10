WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Portela FM
Meganet
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Niederle
Sicredi
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Senado Federal

Senado aprova incentivo à contratação de mulheres com câncer de mama

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (10) o projeto de lei que incentiva a contratação de mulheres com diagnóstico, em tratamento ou em r...

10/11/2026 18h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O projeto, que cria o Programa Empresa Rosa e o Selo Rosa, vai à sanção da Presidência da República - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O projeto, que cria o Programa Empresa Rosa e o Selo Rosa, vai à sanção da Presidência da República - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (10) o projeto de lei que incentiva a contratação de mulheres com diagnóstico, em tratamento ou em remissão de câncer de mama. O projeto ( PL 5.608/2023 ) segue para a sanção da Presidência da República.

Para estimular as contratações, o texto cria o Programa Empresa Rosa e o Selo Rosa. As empresas que participarem do programa poderão ser certificadas com o selo e receber benefícios.

A autora da proposta é a deputada federal Maria Rosas (Republicanos-SP).

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a neoplasia maligna da mama é o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres no Brasil. Com incidência predominantemente feminina, estima-se que entre 2023 e 2025 tenham sido constatados em média 73 mil casos da doença por ano.

Programa

O projeto determina que o Programa Empresa Rosa será implementado em parceria com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal.

As empresas participantes deverão garantir a igualdade de oportunidades, oferecer condições de trabalho adequadas às necessidades dessas mulheres e realizar processos de seleção não discriminatórios.

De acordo com a proposta, as empresas poderão flexibilizar o regime de trabalho dessas mulheres por meio de trabalho remoto, jornada de trabalho reduzida e garantia de estabilidade no emprego. Essas medidas não poderão resultar em redução de salário.

Selo

O texto prevê que o Selo Rosa será concedido às empresas participantes do programa que cumprirem os requisitos previstos. Essa certificação terá validade de dois anos, renovável por igual período.

A proposta estabelece que o selo reconhecerá a relevância social da empresa e incentivará a adoção de medidas protetivas para as trabalhadoras com câncer de mama.

Para obter o selo, as empresas deverão ter mais de dez empregados, adotar políticas de contratação e reinserção de mulheres com câncer de mama e apresentar relatório anual de atividades.

A certificação será realizada por uma comissão composta de representantes do governo, do setor privado e da sociedade civil. Além de reconhecimento público e acesso a programas de capacitação e orientação, as empresas certificadas poderão utilizar o selo em suas propagandas.

O selo poderá ser revogado caso a empresa descumpra a legislação trabalhista durante o período de concessão.

No Senado, o projeto recebeu pareceres favoráveis na Comissão de Direitos Humanos (CDH), onde a relatora da matéria foi Damares Alves (Republicanos-DF), e na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), onde a relatora foi a senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O diretor-executivo da IFI, Marcus Pestana, discursa durante as comemorações dos dez anos da entidade - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Instituição Fiscal Independente celebra dez anos de criação
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Chico Rodrigues comemora aprovação da PEC da Segurança Pública
A Medida Provisória 1.376/2026 foi analisada por uma comissão mista (composta por senadores e deputados federais) - Foto: Ton Molina/Agência Senado Comissão altera MP de renegociação de dívidas rurais para ampliar beneficiários
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h15
19°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
19°

Sensação

7.49 km/h

Vento

78%

Umidade

Ponto Grill
Meganet
F&J Santos
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Folha Popular
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Portela FM
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
APPATA
Agro Niederle
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Sicredi
Vento Sul
Meganet
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Claudenir Scherer cumpre agenda em Brasília para reivindicar melhorias para Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Festival Danças Daqui distribui R$ 42 mil a seis entidades culturais de Tenente Portela
Sicredi
Agro Niederle
Fitness
Sala
Portela FM
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Vento Sul
Rádio Municipal
Unimed
Últimas notícias
Há 40 minutos Instituição Fiscal Independente celebra dez anos de criação
Há 40 minutos Chico Rodrigues comemora aprovação da PEC da Segurança Pública
Há 40 minutos Comissão altera MP de renegociação de dívidas rurais para ampliar beneficiários
Há 40 minutos MEC aprova diretrizes para uso de IA em cada etapa da educação
Há 1 hora Senado aprova sessão especial em homenagem ao navegador Amyr Klink
Portela FM
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicredi
Unimed
Vento Sul
Sala
APPATA
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Fitness
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 3 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais Na sequência da série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio, a psicóloga Márcia Viviane Seevaldt Steiger fala sobre o trabalho da Psicologia Hospitalar, a humanização do atendimento e os projetos desenvolvidos pela equipe.
2
Há 3 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
3
Há 6 dias Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica
4
Há 7 dias Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 46 milhões nesta quarta-feira
5
Há 5 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
Portela FM
Ponto Grill
Tarzan
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Sicoob
Vento Sul
Unimed
Portela FM
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Pizzaria Alcapone
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Fitness
F&J Santos
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Sala
Folha Popular
Meganet
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicoob
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados