WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Niederle
Vento Sul
Ponto Grill
Sala
Lazzaretti
Portela FM
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Meganet
Fitness
Unimed
Tarzan
Senado Federal

Estabilidade para gestante em emprego temporário vai à Câmara

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou, nesta quarta-feira (11), em turno suplementar, substitutivo a projeto que amplia a garantia de estabi...

11/11/2026 12h09
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A senadora Jussara Lima relatou o projeto - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
A senadora Jussara Lima relatou o projeto - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou, nesta quarta-feira (11), em turno suplementar, substitutivo a projeto que amplia a garantia de estabilidade provisória para trabalhadoras gestantes contratadas por prazo determinado, temporariamente ou em regime intermitente. A proteção vale desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Como o texto alternativo já havia sido aprovado pela comissão em setembro, não foi necessária nova votação. A proposta segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para a votação no Plenário do Senado.

Atualmente, o reconhecimento da estabilidade provisória para gestantes em determinadas modalidades de contratação decorre de entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O PL 3.522/2025 , do senador Confúcio Moura (MDB-RO), foi relatado pela senadora Jussara Lima (PSD-PI). O texto busca explicitar esse direito na legislação e abrange contratos de experiência, de aprendizagem e de safra, além do trabalho temporário regido pela Lei 6.019, de 1974 .

O substitutivo também estende a proteção ao empregado que obtiver guarda provisória de criança para fins de adoção. No caso das trabalhadoras em regime intermitente, prevê o pagamento de uma garantia remuneratória mensal, calculada com base na média dos meses anteriores à confirmação da gravidez, mesmo que não haja convocação para o trabalho. O pagamento não será devido nos meses em que a trabalhadora receber salário-maternidade.

A proposta estabelece ainda que o pedido de demissão da gestante somente terá validade se for formalizado com assistência do sindicato profissional.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O projeto foi relatado pelo senador Sargento Reginauro - Foto: MMULLER CDH aprova cotas em instituições federais de ensino para jovens de abrigos
O senador Esperidião Amin relatou o projeto - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CCJ aprova política nacional para gestão de risco de desastres
Dra. Eudócia, autora do projeto, se pronuncia na CAS - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Inclusão de vacina contra herpes-zóster no SUS vai à Câmara
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h16
25°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 14°
25°

Sensação

9.94 km/h

Vento

61%

Umidade

F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
APPATA
Meganet
Fitness
Unimed
Agro Niederle
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Sicoob
Fitness
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Municípios
Tenente Portela - RS
Motorista morre em colisão frontal entre caminhão e caminhonete na ERS-472
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha decreta situação de emergência após temporal que danificou 26 residências
Lazzaretti
Portela FM
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
Sala
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
APPATA
Últimas notícias
Há 12 minutos CDH aprova cotas em instituições federais de ensino para jovens de abrigos
Há 12 minutos CCJ aprova política nacional para gestão de risco de desastres
Há 12 minutos Inclusão de vacina contra herpes-zóster no SUS vai à Câmara
Há 43 minutos CCT estende incentivos fiscais a startups e micro e pequenas empresas
Há 43 minutos CCJ aprova determinação para escolas seguirem normas técnicas de segurança
Hospital Santo Antonio
Unimed
Pizzaria Alcapone
Portela FM
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicredi
Vento Sul
Mais lidas
1
Há 4 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais Na sequência da série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio, a psicóloga Márcia Viviane Seevaldt Steiger fala sobre o trabalho da Psicologia Hospitalar, a humanização do atendimento e os projetos desenvolvidos pela equipe.
2
Há 4 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
3
Há 7 dias Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica
4
Há 7 dias Banco Central surpreende e mantém juros básicos em 13,75% ao ano
5
Há 6 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
Pizzaria Alcapone
APPATA
Lazzaretti
Meganet
Vento Sul
Portela FM
Sala
Portela FM
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Folha Popular
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
Lazzaretti
Vento Sul
Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
Sala
Ponto Grill
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados