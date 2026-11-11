WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Meganet
Sicoob
Portela FM
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Vento Sul
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Niederle
Tarzan
Senado Federal

CCT aprova atendimento presencial em serviços essenciais e proteção a idosos

Consumidores e usuários de serviços essenciais, especialmente pessoas idosas, poderão solicitar atendimento presencial e auxílio humano em serviços...

11/11/2026 12h09
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Carlos Portinho, relator ad hoc, apresenta o relatório na CCT - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O senador Carlos Portinho, relator ad hoc, apresenta o relatório na CCT - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Consumidores e usuários de serviços essenciais, especialmente pessoas idosas, poderão solicitar atendimento presencial e auxílio humano em serviços essenciais, mesmo quando as instituições oferecerem canais digitais ou automatizados. A medida está prevista em texto aprovado nesta quarta-feira (11) pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT). A regra abrange serviços bancários, de saúde, de previdência social e de fornecimento de água e energia elétrica, além de outros que poderão ser incluídos por regulamentação.

A proposta também determina que instituições mantenham atendimento presencial permanentemente disponível às pessoas idosas, com profissionais capacitados para auxiliar no uso de terminais de autoatendimento e aplicativos. O atendimento deverá preservar o sigilo das senhas e a autonomia dos usuários. Para esse público, fica proibido extinguir o canal presencial ou substituí-lo exclusivamente por meios digitais ou automatizados.

O PL 1.159/2026, do senador Jader Barbalho (MDB-PA), recebeu parecer favorável do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), na forma de texto alternativo, que incorporou parcialmente emendas dos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Luis Carlos Heinze (PP-RS). Na reunião, o relatório foi apresentado pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ), que atuou como relator ad hoc. A proposta modifica o Estatuto da Pessoa Idosa , o Código de Defesa do Consumidor , a Lei de Acessibilidade e a Lei 13.460, de 2017 , que trata dos direitos dos usuários dos serviços públicos. O projeto segue para análise da Comissão de Direitos Humanos (CDH), em decisão terminativa.

Ao justificar a proposta, Jader afirma que a digitalização dos serviços pode dificultar o acesso de parte da população.

Petecão também defende a manutenção de alternativas presenciais para quem precisar de ajuda. Para o relator, a medida preserva a autonomia de quem utiliza os canais digitais sem dispensar as instituições de oferecer atendimento humano.

Acessibilidade e orientação

O texto também estabelece medidas para facilitar a compreensão das informações e a orientação de pessoas idosas em espaços abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo. Entre elas estão a oferta de informações em linguagem simples e clara, a instalação de mapas táteis e a disponibilização de pontos de auxílio humano para orientação.

Na área da educação, os cursos especiais para pessoas idosas deverão incluir alfabetização digital avançada e segurança no uso da tecnologia. A formação deverá abordar a prevenção de fraudes, inclusive as praticadas com inteligência artificial e engenharia social, que envolve técnicas de manipulação para enganar vítimas. O Código de Defesa do Consumidor também passará a prever o estímulo a programas de educação digital e a prevenção dessas fraudes.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O projeto foi relatado pelo senador Sargento Reginauro - Foto: MMULLER CDH aprova cotas em instituições federais de ensino para jovens de abrigos
O senador Esperidião Amin relatou o projeto - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CCJ aprova política nacional para gestão de risco de desastres
Dra. Eudócia, autora do projeto, se pronuncia na CAS - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Inclusão de vacina contra herpes-zóster no SUS vai à Câmara
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h15
23°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 14°
23°

Sensação

2.2 km/h

Vento

76%

Umidade

Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
APPATA
Portela FM
Tarzan
Mecânica Jaime
F&J Santos
Fitness
Folha Popular
Rádio Municipal
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Sicredi
Sala
Tarzan
Unimed
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Motorista morre em colisão frontal entre caminhão e caminhonete na ERS-472
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha decreta situação de emergência após temporal que danificou 26 residências
Sicredi
Sala
Vento Sul
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Portela FM
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
APPATA
Últimas notícias
Há 15 minutos CDH aprova cotas em instituições federais de ensino para jovens de abrigos
Há 15 minutos CCJ aprova política nacional para gestão de risco de desastres
Há 15 minutos Inclusão de vacina contra herpes-zóster no SUS vai à Câmara
Há 46 minutos CCT estende incentivos fiscais a startups e micro e pequenas empresas
Há 46 minutos CCJ aprova determinação para escolas seguirem normas técnicas de segurança
Portela FM
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
F&J Santos
Tarzan
Vento Sul
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Sala
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 4 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais Na sequência da série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio, a psicóloga Márcia Viviane Seevaldt Steiger fala sobre o trabalho da Psicologia Hospitalar, a humanização do atendimento e os projetos desenvolvidos pela equipe.
2
Há 4 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
3
Há 7 dias Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica
4
Há 7 dias Banco Central surpreende e mantém juros básicos em 13,75% ao ano
5
Há 6 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
Sala
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
APPATA
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Portela FM
Portela FM
Fitness
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Vento Sul
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Unimed
Sicoob
Vento Sul
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Sala
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Folha Popular
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados